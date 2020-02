Thái độ của Bắc Kinh giữa thế cuộc Indo - Pacific

Thứ nhất, do muốn mở rộng ảnh hưởng và khai thác tài nguyên, tiềm năng từ nhiều nơi nhưng không lệ thuộc khu vực eo biển Malacca vốn có sự ảnh hưởng mạnh mẽ của Mỹ, Trung Quốc muốn mở rộng nhiều vị trí khác để kết nối giữa Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương. Qua đó, Bắc Kinh không chỉ chi tiền làm hạ tầng mà còn tăng cường hiện diện quân sự khiến cho tình hình trở nên căng thẳng hơn. Kèm theo đó, Bắc Kinh còn có những hành vi đáng quan ngại cho an ninh ở Thái Bình Dương lẫn Ấn Độ Dương. Vì thế, vấn đề an ninh giữa Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương trở nên tích hợp sâu sắc hơn. Và để đối phó với các hoạt động quân sự của Trung Quốc, nhiều nước phải chia sẻ chiến lược Indo - Pacific.