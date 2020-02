Thế giới báo động trước đại dịch viêm phổi Vũ Hán

Tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu là gì ? Tuyên bố “tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu” (PHEIC) là tuyên bố chính thức của WHO về một sự kiện bất thường được xác định là gây ra rủi ro sức khỏe cộng đồng cho các quốc gia khác do dịch bệnh lây lan ra toàn cầu và cần phải có sự phối hợp quốc tế để phản ứng. PHEIC đưa ra các khuyến nghị về kiểm soát dịch bệnh và các quốc gia phải hợp tác nhiều nhất có thể bằng cách phối hợp chia sẻ thông tin, nhân sự, quỹ và nguồn lực khác với WHO giữ vai trò lãnh đạo. Bên cạnh đó, công dân tại các quốc gia chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh phải tuân thủ khuyến nghị về sức khỏe và vệ sinh của WHO. WHO không có thẩm quyền pháp lý để áp đặt lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, tuyên bố PHEIC tạo sức ép đáng kể, buộc các quốc gia và vùng lãnh thổ phải tuân thủ các khuyến cáo nhằm dập tắt dịch bệnh. Việc WHO ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu là động thái hiếm khi xảy ra. Trong thập niên qua, WHO mới 5 lần ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu: vi rút A/H1N1 gây ra đại dịch cúm heo (2009), dịch Ebola ở Tây Phi và dịch bệnh bại liệt ở Pakistan, Cameroon, Syria... (2014), vi rút Zika (2016) và dịch Ebola đang diễn ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo (2019).