Thế giới tìm lối thoát giữa đại dịch Covid-19

Áp lực trước hội nghị của WHO Tổ chức Y tế thế giới (WHO) bắt đầu khai mạc hội nghị thường niên vào hôm nay (18.5) và lần đầu tiên mời bộ trưởng y tế cùng quan chức các nước họp trực tuyến. Hội nghị dự kiến rút ngắn còn 2 ngày thay vì 3 tuần như trước và chỉ bàn về Covid-19. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định đây là một trong những hội nghị quan trọng nhất kể từ khi tổ chức này thành lập vào năm 1948. Giới quan sát cho rằng cơ hội đạt thỏa thuận về các biện pháp toàn cầu nhằm đối phó đại dịch có thể bị đe dọa bởi mối quan hệ đang xấu đi giữa Mỹ và Trung Quốc . Tuy nhiên, nhiều nước vẫn hy vọng sẽ đạt được đồng thuận về nghị quyết kêu gọi nỗ lực chung nhằm đối phó Covid-19. Một nguồn tin tại EU cho rằng các nước sẽ không tránh né nhiều vấn đề gay cấn, kể cả việc kêu gọi WHO cải cách vì cho rằng năng lực của tổ chức này chưa đủ để phòng ngừa một thảm họa như đại dịch Covid-19.