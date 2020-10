Thỏa thuận quân sự Trung Quốc - Campuchia ở vịnh Thái Lan ?

Theo AMTI, hình chụp vệ tinh ngày 1.10 cho thấy chính quyền sở tại đã phá dỡ một cơ sở do Mỹ xây dựng tại căn cứ Ream. So sánh với hình ảnh vệ tinh trước đó, AMTI nhận định việc phá dỡ có thể xảy ra vào ngày 10.9.

Phía Campuchia chưa đưa ra phản ứng chính thức liên quan vụ việc. Trong khi đó, tháng trước, truyền thông Campuchia đưa tin Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước này Tea Banh có cuộc gặp với ông W.Patrick Murphy, Đại sứ Mỹ tại Campuchia. Qua cuộc gặp, ông Tea Banh được cho là đã cam kết với phía Mỹ rằng chỉ hải quân Campuchia được sử dụng căn cứ Ream.

Liên quan căn cứ này, tờ The Wall Street Journal năm 2019 dẫn một số nguồn tin từ giới chức quân sự Mỹ tiết lộ Phnom Penh và Bắc Kinh ký một thỏa thuận bí mật cho phép quân đội Trung Quốc tiếp cận căn cứ hải quân này. Theo đó, thỏa thuận cho phép tàu chiến và quân đội Trung Quốc sử dụng căn cứ Ream trong 30 năm. Sau khi tờ The Wall Street Journal đăng tải thông tin này, phía Campuchia đã lên tiếng bác bỏ.

Ngoại trưởng Mỹ giữ nguyên chuyến công du châu Á Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Katsunobu Kato ngày 2.10 nói không có thay đổi nào trong lịch trình của Ngoại trưởng Pompeo đến Nhật Bản. Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á David Stilwell hôm qua cho biết chuyến đi nhằm chứng minh cam kết mạnh mẽ của Mỹ với các đồng minh, đối tác trong khu vực. Về cuộc gặp của ngoại trưởng nhóm bộ tứ an ninh (Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản, Úc) tại Nhật Bản, ông Stilwell cho hay các bên sẽ tập trung bàn bạc về những chiến thuật hung hăng, cưỡng ép ngày càng gia tăng tại khu vực. Bảo Vinh Trả lời họp báo tại Croatia hôm qua 3.10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo xác nhận không có sự thay đổi nào trong lịch trình công du châu Á của ông, theo Reuters. Ngoại trưởng Pompeo dự kiến đến Nhật Bản, Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 4 - 8.10, nhưng đã phải cân nhắc lại kế hoạch sau khi Tổng thống Donald Trump bị nhiễm Covid-19.

Liên quan dự án Dara Sakor, tờ The New York Times năm ngoái có bài viết dẫn các nhận định cho rằng dự án này có thể được sử dụng cho mục đích quân sự. Theo đó, dự án Dara Sakor có sân bay với đường băng dài nhất Campuchia. Bài báo dẫn lời trung tá Dave Eastburn, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, đặt vấn đề: “Lầu Năm Góc lo ngại đường băng và các cơ sở đang được xây dựng ở Dara Sakor với quy mô có thể phục vụ mục đích quân sự, vượt quá nhu cầu hạ tầng dân sự cũng như năng lực dự báo cần thiết cho thương mại”. Theo trung tá Eastburn, nếu Campuchia cho phép quân đội nước khác hiện diện tại Dara Sakor có thể gây xáo trộn cho an ninh ở Indo-Pacific.