Thủ tướng Úc quan ngại vì thông tin Trung Quốc muốn cài gián điệp vào quốc hội

“ASIO đang nghiêm túc xem xét nội dung cáo buộc được phát trong chương trình Sixty Minutes của Kênh 9”, Tổng cục trưởng ASIO Mike Burgess tuyên bố.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra vẫn chưa phản hồi về cáo buộc trên.

Theo phóng sự điều tra do báo Sydney Morning Herald hợp tác với Kênh 9 và tờ The Age triển khai, một số người quen của ông Zhao và các nguồn tin an ninh phương Tây cho hay ông này cách đây một năm từng tiết lộ có người đã thuyết phục mình chạy đua vào quốc hội.