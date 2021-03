Tỉ phú Elon Musk trấn an Trung Quốc: Tesla cũng như TikTok thôi

Tờ The Wall Street Journal thì đưa tin chính phủ Trung Quốc cấm quân nhân và nhân viên các công ty quốc doanh chủ chốt sử dụng xe hơi Tesla vì lo ngại rò rỉ dữ liệu an ninh quốc gia.

Bên cạnh đó, vị tỉ phú còn so sánh Tesla với trường hợp của TikTok , công ty đã đối diện lệnh cấm từ Mỹ hồi năm 2020 vì lý do an ninh quốc gia. “Mỹ muốn cấm TikTok. May mắn là điều đó không xảy ra. Nhiều người lo ngại về TikTok nhưng tôi nghị sự lo ngại này là không cần thiết và chúng ta nên rút ra bài học từ đó”, ông chủ Tesla nói.