Triển vọng đàm phán Mỹ - Triều

Sau cuộc gặp, Tổng thống Trump thông báo trong vòng 2 - 3 tuần tới, Washington sẽ lập một nhóm công tác mới do Đặc phái viên về Triều Tiên Stephen Biegun dẫn đầu để nối lại đàm phán, theo Đài KBS. Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ hy vọng cấm vận nhằm vào Bình Nhưỡng có thể được dỡ bỏ vào một ngày nào đó, nhưng cũng nhấn mạnh ông “không vội đạt thỏa thuận”. Cũng trong hôm qua, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho hay ông hy vọng đàm phán sẽ được nối lại vào giữa tháng 7. Ông cho biết thêm nhóm thương thuyết Triều Tiên sẽ do một quan chức từ Bộ Ngoại giao dẫn đầu nhưng chưa biết chi tiết cụ thể.

Bên cạnh đó, tờ The New York Times dẫn lời giới quan sát nhận định Mỹ có thể sẽ có cách tiếp cận mới để tìm kiếm đột phá trong đàm phán. Cụ thể, Washington sẽ tìm cách ngăn chặn Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển năng lực vũ khí hạt nhân nhưng cũng không yêu cầu giải giới kho vũ khí, được cho là có từ 20 - 60 đầu đạn, và nguyên liệu đã có, ít nhất là trong tương lai gần. Để đạt mục tiêu này, phái đoàn Mỹ sẽ mở rộng đề nghị do Chủ tịch Kim đưa ra trong hội nghị ở Hà Nội. Khi đó, Triều Tiên đề nghị phá hủy cơ sở hạt nhân Yongbyon để đổi lấy dỡ bỏ những lệnh cấm vận nặng nhất nhưng Mỹ không đồng ý vì phần lớn khả năng hạt nhân của Triều Tiên được cho là nằm ngoài cơ sở Yongbyon. Vì vậy, trong các cuộc đàm phán sắp tới, Washington có thể sẽ thuyết phục Bình Nhưỡng đồng ý dỡ bỏ thêm nhiều cơ sở nghiên cứu và thử nghiệm khác để được dỡ bỏ cấm vận. Tuy nhiên, một số chuyên gia cảnh báo chiến thuật mới này có thể sẽ vấp phải phản đối từ quốc hội Mỹ và có thể là cả một số nước đồng minh vì không yêu cầu Triều Tiên phá hủy số vũ khí đã có cũng đồng nghĩa với công nhận nước này là một quốc gia hạt nhân.