Trump - Biden: Cuộc đấu bắt đầu

Đại dịch Covid-19 và vấn đề kinh tế dự kiến sẽ là nội dung gay cấn trong cuộc tranh luận được Tổng thống Trump ví như trận so găng trên võ đài. Đài CNBC và Tổ chức Change Research hôm qua công bố kết quả thăm dò với hơn 3.000 cử tri Mỹ ở các bang chiến trường then chốt, cho thấy 76% quan tâm đến tình hình Covid-19 và kinh tế. Do đó, ông Trump có thể đối diện nhiều câu hỏi khó về con số hơn 205.000 người chết và hơn 7,1 triệu ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ, mức cao nhất thế giới