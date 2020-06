Từ làn sóng biểu tình chống phân biệt chủng tộc đến góc khuất của nước Mỹ

Đóng góp to lớn cho việc chống phân biệt chủng tộc là nỗ lực của Tiến sĩ thần học, Mục sư Martin Luther King (15.1.1929 – 4.4.1968). Ông là nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Phi và là một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Mỹ cũng như lịch sử đương đại của phong trào bất bạo động. Martin Luther King nhận giải Nobel Hòa Bình năm 1964 vì đã đấu tranh bất bạo động để chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc tại Mỹ khi Quốc hội Mỹ thông qua Luật về Quyền Dân sự vào năm 1964 và Luật về Quyền Bầu cử vào năm 1965 cho phép người da đen được quyền bầu cử, quyền được đối xử bình đẳng và các quyền dân sự căn bản khác như người da trắng được hưởng. Với sự đóng góp to lớn trong việc xóa chế độ phân biệt chủng tộc, đấu tranh cho người da đen có những quyền lợi công bằng như người da trắng, Martin Luther King giành hàng loạt giải thưởng và đứng thứ hai trong danh sách những nhân vật được ngưỡng mộ nhất trong thế kỉ 20 (theo cuộc thăm dò của Gallup). Một trong những điều gây ấn tượng và yêu thích nhất về Martin Luther King là bài diễn văn “I have a Dream” (Tôi có một giấc mơ). “Chúng ta tin rằng chân lý này là đầy trọn, ấy là mọi người sinh ra đều bình đẳng. Tôi có một giấc mơ, rồi có một ngày trên những ngọn đồi đất đỏ của Georgia, con của nô lệ và con của chủ nô sẽ ngồi lại cùng nhau bên bàn ăn của tình huynh đệ. Tôi có một giấc mơ, rồi có một ngày vùng đất hoang mạc Mississippi, bức bối vì hơi nóng của bất công và áp bức, sẽ chuyển mình để trở thành ốc đảo của tự do và công bằng.Tôi có một giấc mơ, rồi có một ngày bốn con nhỏ của tôi sẽ sống trong một đất nước mà chúng không còn bị đánh giá bằng màu da, mà bằng tính cách của chúng. Hôm nay, tôi có một giấc mơ...”.