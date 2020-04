Tuần dương hạm Mỹ tuần tra xung quanh quần đảo Trường Sa

Quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, nhưng có 7 thực thể bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp và bồi đắp thành đảo nhân tạo. Hôm 18.4, Trung Quốc còn ngang ngược lập cái gọi là “quận Tây Sa” và “quận Nam Sa” để lần lượt quản lý quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.

“Yêu sách biển mang tính bao quát và phi pháp ở Biển Đông gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự tự do của các vùng biển, trong đó có tự do hàng hải và tự do bay và quyền đi qua không gây hại của tất cả các tàu”, chuyên trang USNI News dẫn nội dung thông cáo từ Hạm đội 7 cho hay.

Thông cáo không nói rõ tàu USS Bunker Hill đi qua thực thể nào thuộc Trường Sa và một phát ngôn viên Hạm đội 7 chưa có phản hồi về câu hỏi liên quan FONOP từ USNI News.

Xác nhận trên được đưa ra sau khi tờ PLA Daily của quân đội Trung Quốc ngày 28.4 dẫn lời phát ngôn viên Chiến khu miền nam Trung Quốc Lý Hoa Mẫn ngang ngược tuyên bố tàu USS Barry tiếp cận vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa nhưng không xin phép. Ông Lý còn lớn tiếng nói rằng Trung Quốc đã triển khai lực lượng không quân và hải quân theo dõi, nhận diện con tàu và cảnh báo để rời đi.