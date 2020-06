Ủy ban thường vụ quốc hội Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia về Hồng Kông

Cable TV dẫn nguồn thạo tin cho hay luật an ninh quốc gia đã được nhất trí thông qua tại Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc ở Bắc Kinh , và dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1.7, đúng dịp 23 năm ngày đặc khu được Anh trả về Trung Quốc .



Chính quyền Bắc Kinh vào năm ngoái đã bắt đầu thảo đạo luật trên sau khi làn sóng biểu tình thường xuyên bùng nổ thành bạo động liên tục xảy ra tại Hồng Kông.

Ủy ban Thường vụ hôm 28.6 đã bắt đầu một phiên họp đặc biệt để đẩy nhanh tiến trình luật, sau khi luật này được quốc hội Trung Quốc thông qua hồi tháng 5.

Cho đến nay, vẫn chưa rõ chi tiết về luật. Tuy nhiên, South China Morning Post dẫn lại một nguồn tin cho biết Tân Hoa xã sẽ lần đầu tiên công bố chi tiết luật này vào chiều nay.

Theo South China Morning Post, dự luật an ninh quốc gia mới nhằm ngăn chặn, chấm dứt và trừng phạt những hành động ở Hồng Kông đe dọa đến an ninh quốc gia, liên quan đến hoạt động mang tính phá hoại, đòi ly khai cũng như sự can thiệp của nước ngoài và chủ nghĩa khủng bố.

Dự luật cũng sẽ yêu cầu chính quyền Hồng Kông lập các cơ quan mới để bảo vệ chủ quyền và cho phép các cơ quan từ đại lục hoạt động tại đặc khu khi cần, gây quan ngại rằng các đặc vụ đại lục sẽ bắt người một cách tùy tiện.

Cũng theo South China Morning Post, Ủy ban Luật Cơ bản, cơ quan cố vấn cho Bắc Kinh về "tiểu hiến pháp" của Hồng Kông, sẽ nhóm họp "ngay lập tức sau khi ủy ban thường phụ thông qua luật để bàn việc đưa ội dung luật vào Phụ lục III của Luật Cơ bản". Trước câu hỏi về diễn biến của dự luật an ninh quốc gia, Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho hay bà không đưa ra nhận xét về vấn đề này trong lúc cuộc họp đang diễn ra ở Bắc Kinh.

Mỹ bắt đầu ngưng cung cấp các vật tư và thiết bị quân sự nhạy cảm cho Hồng Kông vì sợ rơi vào tay Trung Quốc Reuters

“Chúng tôi không còn phân biệt được giữa việc xuất khẩu các thiết bị quân sự cho Hồng Kông hay cho Trung Quốc đại lục”, Hãng tin AFP hôm 30.6 dẫn lời ông Pompeo, thêm rằng Mỹ sẽ không để những lô hàng này rơi vào tay của quân đội Trung Quốc.

Theo đó, Bộ Ngoại giao sẽ chấm dứt mọi hoạt động xuất khẩu trên danh sách bao gồm các loại đạn dược tối tân và thiết bị, phương tiện quân sự của Mỹ cho Hồng Kông.