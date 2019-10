Vụ gián điệp kinh điển thời Chiến tranh lạnh

Cơ quan An ninh Anh (MI5) hồi tuần rồi đã giải mật thêm các tài liệu cho thấy điệp viên Konon Molody, thuộc Ủy ban An ninh quốc gia Liên Xô (KGB), giả danh doanh nhân Canada Gordon Lonsdale, là người đứng đầu Mạng lưới gián điệp Portland ở Anh. Do sử dụng tên giả nên ông Molody (1922 - 1970) không được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao và lãnh án 25 tù giam về tội gián điệp hồi năm 1961, theo AFP.