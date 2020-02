WHO: Tỏi, dầu mè, Vitamin C không thể diệt vi rút Corona

Mục hỏi đáp của WHO xuất hiện nhiều câu hỏi xuất phát từ thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội: Hỏi: Thoa lên da hoặc uống dầu mè có giúp ngăn chặn nCoV xâm nhập vào cơ thể hay không? WHO: Không. Dầu mè rất ngon nhưng không thể tiêu diệt nCoV. Hỏi: Ăn tỏi có thể giúp ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm nCoV không? WHO: Tỏi là một loại thực phẩm tốt cho Tỏi là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe do có một số đặc tính kháng khuẩn. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy ăn tỏi giúp chống lại nCoV.