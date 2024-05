Thế hệ vàng kịch nói TP.HCM tái hợp trong 'Trò chơi mất tích'

Với kịch bản của Nguyễn Thị Minh Ngọc cảm tác từ truyện của Nguyễn Ngọc Tư, do Nguyễn Thị Minh Ngọc và Quốc Thảo đạo diễn, Trò chơi mất tích phơi bày những toan tính, lừa dối và cả sang đoạt tài sản trong cuộc hôn nhân giữa Nhơn Hậu (NSƯT Tuyết Thu thủ vai) với Thiên Tường (NSND Hữu Quốc). Người chị thất lạc bao năm qua của Hậu là Lệ Diễm (Minh Trang đóng) lại có mối tình vụng trộm với em rể…



Tuyết Thu và Minh Trang trong vở Trò chơi mất tích SKQT

Lâu lắm khán giả mới gặp lại Minh Trang trên sân khấu vì chị hiện sinh sống tại Singapore. Vẫn nét diễn hồn hậu, tươi tắn, trầm tĩnh, Minh Trang thể hiện nhân vật Lệ Diễm ban đầu thật đáng trách nhưng càng về cuối lại đáng thương: Một người chị vẫn còn nhận ra đâu là tình máu mủ ruột rà, đâu là đầu môi chót lưỡi.

Tuyết Thu, Quốc Thảo, Việt Anh, Hữu Quốc vẫn khiến khán giả nhận ra họ là thế hệ vàng của sân khấu phía nam. Lối diễn của từng người đã ghi dấu ấn bao nhiêu năm qua. Nhơn Hậu do Tuyết Thu thể hiện trải qua nhiều bi kịch nhưng giải quyết tình cảm rất dứt khoát. Quốc Thảo vẫn hồn hậu qua vai Nhâm, trong khi Việt Anh còn đó lối diễn tưng tửng, hài duyên dáng với vai ông Tám.

Đan xen nhiều tình tiết gay cấn của chuyện tình cảm đôi lứa, hôn nhân gia đình, mối quan hệ kinh doanh là những sai lầm, hối lỗi, vị tha và lòng khoan dung, tạo cho người xem nhiều ngẫm nghĩ về tình người, nghĩa phu thê, về những khó khăn, thử thách kèm những trải nghiệm đắt giá để được sống, được yêu, từ đó vượt qua sóng gió của đời người.

Minh Trang, Quốc Thảo và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Thành Lộc, Hồng Vân, Hồng Đào, Việt Anh, Phương Linh, Kim Xuân, Thành Hội, Ái Như, Hữu Châu… đã tạo nên một thế hệ nghệ sĩ kịch nói đầy tự hào của sân khấu TP.HCM, thường được gọi là những nghệ sĩ kịch "thế hệ vàng".

Vở Trò chơi mất tích ghi dấu lần trở lại sân khấu diễn chung sau nhiều năm của Minh Trang, Quốc Thảo và Việt Anh - những nghệ sĩ trưởng thành từ cái nôi sân khấu kịch TP.HCM là Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ (5B Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM). Khán giả nhớ đến cả ba qua vở Lôi Vũ vào cuối thập niên 1980, do NSƯT Hoa Hạ đạo diễn. Khi đó, vai Chu Phác Viên do NSND Việt Anh đảm nhận, Phồn Y do NSƯT Minh Trang đóng, còn Quốc Thảo vào vai Chu Bình.