Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ T.Ư đã định hướng thì phải thể chế hóa kịp thời; chủ trương đã rõ thì phải tổ chức thực hiện quyết liệt; điểm nghẽn đã nhận diện thì phải tập trung tháo gỡ. Ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý kiến góp ý thẳng thắn của các đại biểu, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, quan trọng nhất là chuyển ngay sự thống nhất về nhận thức, hành động, chuyển kết luận thành kết quả cụ thể trong quý 4.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị Ảnh: TTXVN

Đề cập các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung cao nhất cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2026. Yêu cầu cao nhất là chất lượng và tính kịp thời của thể chế; tiếp tục phát huy vai trò của Quốc hội trong kiến tạo thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Sau Hội nghị lần thứ 4 - Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV, phải thể chế hóa nhanh, đúng, đầy đủ, khả thi chủ trương, quyết sách của T.Ư. Kỳ họp thứ 2 phải tiếp tục thể hiện rõ tinh thần Quốc hội hành động, kiến tạo và phát triển. Nêu rõ các dự án: luật Đất đai, bộ luật Hình sự, luật Ngân sách nhà nước, luật Đầu tư công, luật Nhà ở, luật Kinh doanh bất động sản... liên quan lớn đến đời sống người dân, Chủ tịch Quốc hội đề nghị xem xét kỹ, rà soát đến cùng các dự án để khi trình Quốc hội nhấn nút thông qua đạt tính khả thi và chất lượng cao; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, đời sống, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị siết chặt kỷ luật thực thi, đổi mới phương thức làm việc. Các nghị quyết, kết luận của T.Ư phải đi vào công việc làm hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng của các đảng bộ. Quán triệt đến hành động; phân công phải đi đến sản phẩm; kiểm tra phải đi đến kết quả. Người đứng đầu phải nêu gương, chủ động quyết định những việc thuộc thẩm quyền. Mỗi nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm; không né tránh, không đùn đẩy; không để công việc chậm vì chờ nhau.

Nhấn mạnh 3 tháng cuối năm là giai đoạn nước rút, cũng là lúc kiểm nghiệm rõ nhất năng lực lãnh đạo, hiệu quả hành động của toàn Đảng bộ, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu giữ vững đoàn kết, kỷ cương; đã nói là làm, đã phân công thì phải chịu trách nhiệm, đã cam kết thì phải hoàn thành. Tinh thần là: T.Ư đã định hướng thì phải cụ thể hóa nhanh.