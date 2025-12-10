Thế khó của bên mạnh hơn

Xem ra, thỏa thuận ngừng chiến tạm thời kia đã nhanh chóng không còn hữu hiệu và bản chất cốt lõi của bất hòa giữa 2 nước láng giềng của nhau này vẫn phát tác.

Tham mưu trưởng quân đội Pakistan (cầm micro) trong một chuyến thăm thị sát tập trận hồi tháng 5.2025 Ảnh: REUTERS

Trong quá khứ, từng có thời Pakistan là một trong những đồng minh chiến lược quan trọng nhất của Taliban ở Afghanistan về chính trị và quân sự. Dưới thời Taliban từng cai trị Afghanistan trong thập niên 1990, Pakistan vẫn là đồng minh như vậy của Taliban ở Afghanistan.

Bản chất của bất hòa hiện tại giữa hai bên là tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và mối quan hệ với một chi nhánh Taliban ở Pakistan (TTP). Taliban ở Afghanistan không chấp nhận đường phân chia lãnh thổ hiện tại giữa hai nước, trong khi Palistan cáo buộc Taliban ở Afghanistan tiếp tay cho TTP hoạt động khủng bố, đe dọa và gây tổn hại về an ninh cho Pakistan. Mới đây, Pakistan đã yêu cầu Taliban phải quyết định lựa chọn giữa chiến tranh với Pakistan hay buông bỏ TTP.

Pakistan hiện mạnh hơn Taliban về quân sự nhưng lại rất khó có thể sử dụng ưu thế này để buộc đối phương khuất phục. Nguyên do ở chỗ Pakistan có thể thắng trận đánh này hay trận đánh khác nhưng không thể thắng nổi cuộc chiến tranh toàn diện và kéo dài với Taliban, trong khi nếu xung đột xảy ra thì có lợi cho TTP - con chủ bài chiến lược của Taliban trong quan hệ với Pakistan.

Xung khắc với Pakistan giúp Taliban giữ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ luôn thời sự. Taliban đang rất có giá đối với các đối tác ở cả trong lẫn ngoài khu vực Nam Á, đặc biệt các đối tác lớn. Các đối tác này hoặc ngầm ủng hộ Taliban hoặc trung lập chứ không đứng về phía Pakistan. Bên mạnh hơn mà không mạnh hơn là vậy!