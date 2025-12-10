Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Góc nhìn

Thế khó của bên mạnh hơn

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
10/12/2025 10:30 GMT+7

Không bao lâu sau khi ký kết thỏa thuận ngừng chiến tạm thời vào ngày 19.10 vừa qua, Pakistan và chính thể Taliban ở Afghanistan lại giao tranh vũ trang tại biên giới chung.

Xem ra, thỏa thuận ngừng chiến tạm thời kia đã nhanh chóng không còn hữu hiệu và bản chất cốt lõi của bất hòa giữa 2 nước láng giềng của nhau này vẫn phát tác. 

Thế khó của Pakistan và Taliban: Cuộc chiến tranh không có hồi kết - Ảnh 1.

Tham mưu trưởng quân đội Pakistan (cầm micro) trong một chuyến thăm thị sát tập trận hồi tháng 5.2025

Ảnh: REUTERS

Trong quá khứ, từng có thời Pakistan là một trong những đồng minh chiến lược quan trọng nhất của Taliban ở Afghanistan về chính trị và quân sự. Dưới thời Taliban từng cai trị Afghanistan trong thập niên 1990, Pakistan vẫn là đồng minh như vậy của Taliban ở Afghanistan. 

Bản chất của bất hòa hiện tại giữa hai bên là tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và mối quan hệ với một chi nhánh Taliban ở Pakistan (TTP). Taliban ở Afghanistan không chấp nhận đường phân chia lãnh thổ hiện tại giữa hai nước, trong khi Palistan cáo buộc Taliban ở Afghanistan tiếp tay cho TTP hoạt động khủng bố, đe dọa và gây tổn hại về an ninh cho Pakistan. Mới đây, Pakistan đã yêu cầu Taliban phải quyết định lựa chọn giữa chiến tranh với Pakistan hay buông bỏ TTP.

Pakistan hiện mạnh hơn Taliban về quân sự nhưng lại rất khó có thể sử dụng ưu thế này để buộc đối phương khuất phục. Nguyên do ở chỗ Pakistan có thể thắng trận đánh này hay trận đánh khác nhưng không thể thắng nổi cuộc chiến tranh toàn diện và kéo dài với Taliban, trong khi nếu xung đột xảy ra thì có lợi cho TTP - con chủ bài chiến lược của Taliban trong quan hệ với Pakistan. 

Xung khắc với Pakistan giúp Taliban giữ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ luôn thời sự. Taliban đang rất có giá đối với các đối tác ở cả trong lẫn ngoài khu vực Nam Á, đặc biệt các đối tác lớn. Các đối tác này hoặc ngầm ủng hộ Taliban hoặc trung lập chứ không đứng về phía Pakistan. Bên mạnh hơn mà không mạnh hơn là vậy! 

Trung Quốc lên tiếng về cáo buộc ‘khóa mục tiêu’ máy bay Nhật Bản

Tin liên quan

Trung Quốc cảnh báo sau khi 5 công dân thiệt mạng ở biên giới Tajikistan - Afghanistan

Trung Quốc cảnh báo sau khi 5 công dân thiệt mạng ở biên giới Tajikistan - Afghanistan

Trung Quốc ngày 1.12 đã cảnh báo đến công dân và doanh nghiệp ở biên giới Tajikistan - Afghanistan sau các vụ tấn công vào khu vực.

Chiến dịch tuyệt mật của CIA ở Afghanistan

Giá trị mới của đối tác truyền thống Nga - Ấn Độ

Khám phá thêm chủ đề

Afghanistan Pakistan Nam á Taliban
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận