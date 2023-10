The Maison nâng tầm không gian đô thị ven sông tại TP.Thủ Dầu Một

Trọng tâm phát triển đô thị ven sông vùng Đông Nam bộ

Thời gian qua, các lãnh đạo TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và Tây Ninh tại hội nghị trao đổi về hợp tác phát triển mới đây đã thống nhất với đề xuất định hướng quy hoạch và phát triển ven sông Sài Gòn. "Đánh thức" tài nguyên ven sông được xác định là mục tiêu quan trọng và được xây dựng trở thành chương trình phát triển liên tỉnh thành thứ 2 ở Đông Nam bộ sau dự án đường vành đai 3.

Dự án phát triển sông Sài Gòn là tổ hợp bao gồm trục giao thông bộ và thủy; trục kiến trúc và quy hoạch không gian; trục phát triển kinh tế - dịch vụ - du lịch; trục cảnh quan - môi trường; trục văn hóa - di sản và tâm linh; trục cư trú xã hội. Do đó, nó được yêu cầu phải là một phương án toàn diện không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn phát triển bền vững, không lạc hậu cho hàng trăm năm sau.

Trong đó, 2 địa phương đầu tàu là TP.HCM và Bình Dương đang ưu tiên triển khai sớm đường ven sông Sài Gòn kết nối 2 tỉnh với quy mô 4 đến 8 làn xe. Tuyến đường ven sông này sẽ kết nối từ Cầu cảng Bà Lụa (TP.Thủ Dầu Một) đến cầu Vĩnh Bình, giáp TP.HCM có tổng chiều dài toàn tuyến trên 13 km và được quy hoạch là trục cảnh quan quan trọng của thành phố.

Tuyến đường ven sông Sài Gòn trong tương lai kết hợp với đường Vành đai 3, Vành đai 4, cầu Bình Gởi, cao tốc TP.HCM- Mộc Bài, Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (Bình Phước) cùng các tuyến đường thủy thì rất có tiềm năng phát triển kinh tế và du lịch… Bên cạnh đó, khi triển khai sẽ phát triển đô thị dọc tuyến sông, khai thác các hoạt động du lịch trên sông.

Lâu nay chúng ta mong ước phát triển nền kinh tế đêm để thu hút khách du lịch quốc tế. Sông nước, ánh sáng, ẩm thực, cảnh quan, di sản và con người thân thiện... nếu biết cách làm ăn thì sông Sài Gòn chính là điểm hẹn của kinh tế đêm và nó sẽ trở thành dòng sông hái ra tiền.

The Maison bổ sung mảnh ghép đô thị bên sông "Đất Thủ" Bình Dương

Báo cáo gần đây của Savills chỉ ra giá bất động sản ven sông tại các thành phố lớn trên thế giới thường cao hơn các khu vực khác từ 10-50%, cụ thể là 50% tại London, Paris; 20% tại Thượng Hải, Sydney; 15% tại Hong Kong và 10-13% tại Moscow. Tại Việt Nam, trong một khảo sát mới đây, đơn vị nghiên cứu thị trường Rever cho biết, các dự án căn hộ ven sông ở Thảo Điền, Thủ Thiêm hay Phú Mỹ Hưng (TP.HCM) đã tăng hơn 20-50% so với thời điểm mở bán. Những con số trên cho thấy, tính thanh khoản của các căn hộ ven sông cũng vì vậy mà cao hơn.

The Maison khu căn hộ cao cấp ven sông duy nhất trung tâm TP.Thủ Dầu Một

Đã quý nay lại càng hiếm khi quỹ đất ven sông tại các thành phố lớn dần hạn hẹp nên một không gian sống bên sông như tổ hợp căn hộ cao cấp The Maison cũng không ngoại lệ, đây cũng là một trong những dự án ven sông duy nhất tại trung tâm TP Thủ Dầu Một với số lượng căn hộ view sông đang rất được săn đón.

The Maison sở hữu vị trí đắc địa được ôm ấp bởi dòng sông Sài Gòn, đồng thời được bao bọc bởi khu khu lịch sinh thái An Sơn mang đến lợi thế môi trường sống mà nhiều khách hàng và nhà đầu tư tìm kiếm. Đặc biệt, hệ thống công trình công cộng, hạ tầng xã hội trong bán kính vài km như sân vận động, đại siêu thị, trường học, cơ sở y tế... đảm bảo nhu cầu an cư lâu dài của cư dân thế hệ mới.

Kiến trúc thượng lưu, thiết kế tối ưu bên dòng sông Sài Gòn

Cùng với hạ tầng công cộng, The Maison còn xây dựng hạ tầng tiện ích cao cấp dành riêng cho cư dân, điển hình như hồ bơi tràn bờ, công viên cây xanh, đường chạy bộ, khu BBQ, spa, sauna, gym, thư viện - phòng họp, khu sinh hoạt cộng đồng… hình thành không gian sống riêng tư, biệt lập, hướng tới chuẩn mực của cộng đồng tinh hoa.

Sở hữu nhiều lợi thế nhưng được biết căn hộ The Maison đang mở bán với mức giá đột phá từ 29 triệu đồng/m², hỗ trợ tài chính tối ưu từ 400 triệu đồng sở hữu căn hộ 70m² (2 phòng ngủ - 2 nhà vệ sinh), hưởng chiết khấu 11%, ngân hàng hỗ trợ 70%, thanh toán 30 tháng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng, ân hạn lãi suất 24 tháng, tặng gói nội thất đầy đủ.

Tổng hòa các yếu tố, The Maison được lòng các nhà đầu tư, đặc biệt với những nhà đầu tư nhạy bén nắm bắt xu hướng và yêu thích loại hình bất động sản ven sông.