Thẻ SBC của anh hùng Lý Đại Bàng hơn 45 năm và những kỷ vật thiêng liêng

Lần đầu tiên, người dân TP.HCM được tận mắt thấy những kỷ vật tại khu vực bảo tàng tái hiện lịch sử hào hùng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ, từ kháng chiến đến hiện đại.

Khu vực trưng bày kỷ vật là không gian tôn vinh những cống hiến, sự hy sinh của lực lượng công an nhân dân. Mỗi kỷ vật là minh chứng cho niềm tin, sự tự hào mà nhân dân dành cho lực lượng công an.

Hoạt động này nằm trong chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam", nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của ngành, do Bộ Công an phối hợp UBND TP.HCM tổ chức, từ ngày 6 - 8.6 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Lê Lợi, Q.1.

Bảo tàng tôn vinh sự cống hiến, hy sinh của công an nhân dân trong chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam", nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của ngành Ảnh: Phạm Hữu

Tại bảo tàng có trưng bày nhiều kỷ vật của các chiến sĩ công an nhân dân qua các thời kỳ, từ thời kháng chiến đến ngày nay. Trong ảnh là kỷ vật máy dò mìn UMN. Đây là trang bị cho lực lượng cảnh vệ dò mìn trên các ô cỏ phía trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo vệ an toàn các ngày lễ kỷ niệm từ năm 1980 - 1995 Ảnh: Phạm Hữu

Những chiếc xe Mobilet và Honda được các chiến sĩ sử dụng để hoạt động cách mạng trước năm 1975 Ảnh: Phạm Hữu

Chiếc xe Honda của bác Trần Quới Hỷ, xã Đôn Huân, H.Trà Cú, tỉnh Trà Vinh chuyên chở các đồng chí lãnh đạo ANT4 hoạt động từ năm 1972 - 1975 Ảnh: Phạm Hữu

Còn tại khu vực trưng bày kỷ vật của các chiến sĩ công an nhân dân đã hy sinh trong lúc thực thi nhiệm vụ được nhiều người dân quan tâm Ảnh: Phạm Hữu

Kỷ vật bộ quần áo thợ điện là phương tiện của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sử dụng trong đấu tranh chuyên án 199Đ, triệt phá đường dây ma túy đặc biệt lớn tại Khánh Hòa năm 2025 Ảnh: Phạm Hữu

Chiếc mũ CSGT, kỷ vật của liệt sĩ Nguyễn Xuân Hảo, Công an H.Đức Hòa, tỉnh Long An, hy sinh ngày 21.4.2023 Ảnh: Phạm Hữu

Bộ quân phục thu đông, kỷ vật của liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải, cán bộ về điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh, hy sinh ngày 17.4.2025 Ảnh: Phạm Hữu

Chiếc nón và thẻ SBC - Công an TP.HCM. Kỷ vật này của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lý Đại Bàng, khi tham gia lực lượng SBC - Công an TP.HCM, sử dụng trong trấn áp tội phạm từ năm 1978 - 1980

Ảnh: Phạm Hữu

Chiếc áo của liệt sĩ Nguyễn Thành Tấn, từng là Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn mặc và hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ năm 1987 Ảnh: Phạm Hữu

Dây dẫn khí bình dưỡng, đoạn vòi chữa cháy, mảng nhựa đĩa ốp lưng bình dưỡng khí là phương tiện sử dụng khi tham gia chữa cháy và hy sinh của 3 chiến sĩ PCCC tại quán karaoke ISI, số 231, phố Quan Hoa, P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội năm 2022 Ảnh: Phạm Hữu

Mũ sắt phòng không của đồng chí Trần Ẩn, Đội PCCC, Công an TP.Hà Nội sử dụng và hy sinh trong khi chữa cháy tại cầu Long Biên năm 1967 Ảnh: Phạm Hữu

Ngoài các kỷ vật, thì tại khu trưng bày ngành công an còn giới thiệu đến người dân hàng loạt khí tài, vũ khí hiện đại Ảnh: Phạm Hữu

Các loại súng ngắn, súng trường, súng bắn tỉa của lực lượng công an. Đặc biệt là loại súng bắn khép góc, tích hợp camera và màn hình hỗ trợ quan sát, lazer chỉ thị mục tiêu... Ảnh: Phạm Hữu

Các loại đồ bảo hộ phòng độc, chữa cháy và xử lý mìn... Ảnh: Phạm Hữu

Bên cạnh đó là không gian trưng bày tư liệu lịch sử về ngành công an. Cảnh người dân ngồi xem phim tài liệu về các chiến công khi phá án của ngành Ảnh: Phạm Hữu