Thể thao - cầu nối hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững của ASEAN

Thể thao - biểu tượng của đoàn kết và hiểu biết giữa các dân tộc

Hội nghị khai mạc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng. Sự kiện có sự tham dự của các bộ trưởng, trưởng đoàn thể thao đến từ 10 quốc gia thành viên ASEAN, Timor Leste cùng đại diện Ban Thư ký ASEAN, nhằm tổng kết hợp tác thể thao giai đoạn 2021-2025 và định hướng Kế hoạch hành động mới 2026-2030.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: “Thể thao là cầu nối của hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững. Thông qua thể thao, chúng ta không chỉ xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh mà còn củng cố niềm tin, tình đoàn kết và sự hiểu biết giữa các dân tộc ASEAN”.

Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN lần thứ 8 diễn ra tại Hà Nội (Việt Nam)

Bộ trưởng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các quốc gia thành viên và Ban Thư ký ASEAN vì sự hợp tác chặt chẽ trong suốt nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Việt Nam. Ông khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến chung, đặc biệt là việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác ASEAN - FIFA, ASEAN - WADA và hoàn thiện kế hoạch hành động ASEAN về thể thao giai đoạn 2026-2030.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc

Hợp tác thể thao ASEAN giai đoạn 2021-2025: Gắn kết và bền vững

Tại hội nghị, bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – trình bày báo cáo tổng kết Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về thể thao (SOMS) lần thứ 15 và 16. Theo đó, trong giai đoạn 2021-2025, các quốc gia ASEAN đã hoàn thành khoảng 94% mục tiêu Kế hoạch hành động về Thể thao, tập trung vào phát triển thể thao cộng đồng, thể thao học đường, thể thao cho người khuyết tật và nâng cao năng lực quản lý.

Các chương trình hợp tác được triển khai hiệu quả nhờ sự hỗ trợ của các đối tác đối thoại như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, FIFA, WADA và nhiều tổ chức quốc tế khác. Những kết quả này tiếp tục khẳng định ASEAN là cộng đồng gắn kết, có trách nhiệm và hướng tới phát triển bền vững thông qua thể thao.

Các đại biểu tại hội nghị

Việt Nam cũng nhấn mạnh vai trò của thể thao trong hệ thống phúc lợi xã hội quốc gia, coi đây là công cụ quan trọng giúp nâng cao sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống và lan tỏa lối sống lành mạnh.

Bước chuyển cho giai đoạn 2026-2030

Thay mặt đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương trình bày báo cáo tổng hợp kết quả SOMS 16 và các sáng kiến mới. Ông cho biết, Việt Nam đã hoàn tất dự thảo Biên bản ghi nhớ ASEAN - FIFA về phát triển bóng đá và liêm chính thể thao, dự kiến ký tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Malaysia vào tháng 10.2025.

Biên bản ghi nhớ ASEAN - WADA về chống doping cũng đã được các nước thông qua, hướng tới nâng cao năng lực tuân thủ và chuẩn hóa quy trình kiểm soát doping trong khu vực.

Ông Nagulendran Kangayatkarasu, Thứ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia, trình bày sáng kiến tại hội nghị

Về định hướng 2026-2030, ông Hoàng Đạo Cương đề xuất bốn ưu tiên trọng tâm: Đổi mới sáng tạo trong đào tạo huấn luyện viên và vận động viên, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý và tổ chức sự kiện thể thao, thúc đẩy thể thao bền vững, thân thiện môi trường và tăng cường vai trò của thể thao trong xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, hòa bình và thịnh vượng.

Tầm nhìn 2030: ASEAN đoàn kết, năng động và thịnh vượng thông qua thể thao

Hội nghị AMMS 8 thống nhất cao với các đề xuất của Việt Nam, đánh giá các sáng kiến mới sẽ góp phần hoàn thiện khung hợp tác thể thao ASEAN toàn diện, tạo nền tảng cho giai đoạn 2026-2030.

Trưởng đoàn các nước khẳng định, thể thao sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ, là công cụ thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trong Cộng đồng ASEAN. Việt Nam được ghi nhận đã điều phối hiệu quả, thể hiện vai trò dẫn dắt và hội nhập sâu rộng trong lĩnh vực thể thao khu vực.

Đại diện của Indonesia

Kết thúc phiên họp buổi sáng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ tin tưởng rằng: “Hội nghị AMMS 8 không chỉ là nơi đánh giá thành tựu, mà còn là dịp để chúng ta cùng hướng tới một ASEAN thịnh vượng hơn – nơi thể thao trở thành động lực gắn kết, phát triển và lan tỏa giá trị nhân văn, hòa bình và hạnh phúc”.

Ông Nguyễn Văn Hùng một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của thể thao trong ba trụ cột chính của ASEAN – chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội. Ông nhấn mạnh, thể thao không chỉ củng cố an ninh và nâng cao sức khỏe, mà còn là cầu nối gắn kết con người, thúc đẩy sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa các quốc gia.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Việt Nam cũng đánh giá cao sáng kiến của Indonesia về chương trình hướng tới Olympic, coi đây là cơ hội để các nước ASEAN cùng học hỏi và phát triển. Ông ghi nhận đề xuất của Malaysia về phát triển kinh tế thể thao – một hướng đi thiết thực nhằm gắn kết thể thao với tăng trưởng bền vững.

“Thể thao không chỉ đóng góp về sức khỏe mà còn mang lại giá trị kinh tế, văn hóa và xã hội. Đây là minh chứng cho thấy thể thao là lĩnh vực hội tụ mọi yếu tố để phát triển con người toàn diện”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Chiều 16.10, Hội nghị AMMS 8 tiếp tục diễn ra dưới sự chủ trì của ông Hoàng Đạo Cương để xem xét và thông qua Tuyên bố chung của AMMS 8 cũng như thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị AMMS 9.