Trẻ Cần Thơ, Khánh Hòa vô địch giải bóng chuyền bãi biển 2x2 đồng đội 2025

Ngày 16.10, tại công viên sông Hậu, Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ tổ chức lễ khai mạc giải vô địch quốc gia, trao giải vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền bãi biển 2x2 đồng đội năm 2025.

Giải quy tụ 132 VĐV đến từ 9 đơn vị: Hải Phòng, Quân khu 5, Sanvinest Khánh Hòa, Tây Ninh, TP.HCM, Vĩnh Long, An Giang và chủ nhà TP.Cần Thơ. Trong đó, giải trẻ quốc gia có 60 VĐV, giải vô địch quốc gia có 72 VĐV.

Ông Phạm Ngọc Sơn (trái), Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, tặng cờ lưu niệm cho trọng tài và các đội tham gia giải vô địch quốc gia môn bóng chuyền bãi biển 2x2 đồng đội năm 2025 ẢNH: THANH DUY

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trương Công Quốc Việt, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, cho biết giải bóng chuyền bãi biển 2x2 đồng đội là giải đấu quan trọng trong hệ thống các giải thể thao quốc gia. Đây là giải truyền thống hằng năm được tổ chức tại TP.Cần Thơ, nhằm thúc đẩy công tác đào tạo, xây dựng lực lượng VĐV bóng chuyền bãi biển trong toàn quốc.

Qua nhiều năm tổ chức, giải cho thấy sự đầu tư và tiến bộ không ngừng của các đội tham gia. Với mục tiêu quan trọng trên, Ban tổ chức mong các VĐV thể hiện quyết tâm, thi đấu với tinh thần cống hiến hết sức mình để có những trận đấu sôi nổi, hấp dẫn.

Sau lễ khai mạc, giải vô địch quốc gia môn bóng chuyền bãi biển 2x2 đồng đội đã diễn ra các cặp đấu và tranh tài đến ngày 19.10.

Giải vô địch quốc gia môn bóng chuyền bãi biển 2x2 đồng đội khởi tranh từ ngày 16-19.10 ẢNH: THANH DUY

Trước đó, từ ngày 12.10, giải vô địch trẻ quốc gia đã thi đấu và xác định được chủ nhân của các tấm huy chương. Dịp này, Ban tổ chức đã trao thưởng cho các đội đoạt giải.

Ở nội dung nữ, giải nhất thuộc về đội TP.Cần Thơ; giải nhì thuộc về đội An Giang; 2 đội TP.HCM và Hải Phòng đồng giải ba. Ở nội dung nam, đội Sanvinest Khánh Hòa giành giải nhất, đội TP.HCM 1 giành giải nhì, giải ba thuộc về hai đội TP.HCM 3 và Quân khu 5.

TP.Cần Thơ vô địch nội dung nữ giải trẻ quốc gia môn bóng chuyền bãi biển 2x2 đồng đội năm 2025 ẢNH: THANH DUY

Đội Sanvinest Khánh Hòa vô địch nội dung nam giải trẻ quốc gia môn bóng chuyền bãi biển 2x2 đồng đội năm 2025 ẢNH: THANH DUY



