Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Thể thao & Cộng đồng

Trẻ Cần Thơ, Khánh Hòa vô địch giải bóng chuyền bãi biển 2x2 đồng đội 2025

Thanh Duy
Thanh Duy
16/10/2025 11:25 GMT+7

Đội nữ TP.Cần Thơ và đội nam Sanvinest Khánh Hòa vô địch giải trẻ quốc gia môn bóng chuyền bãi biển 2x2 đồng đội năm 2025.

Ngày 16.10, tại công viên sông Hậu, Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ tổ chức lễ khai mạc giải vô địch quốc gia, trao giải vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền bãi biển 2x2 đồng đội năm 2025.

Giải quy tụ 132 VĐV đến từ 9 đơn vị: Hải Phòng, Quân khu 5, Sanvinest Khánh Hòa, Tây Ninh, TP.HCM, Vĩnh Long, An Giang và chủ nhà TP.Cần Thơ. Trong đó, giải trẻ quốc gia có 60 VĐV, giải vô địch quốc gia có 72 VĐV.

Trẻ Cần Thơ, Khánh Hòa vô địch giải bóng chuyền bãi biển 2x2 đồng đội 2025- Ảnh 1.

Ông Phạm Ngọc Sơn (trái), Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, tặng cờ lưu niệm cho trọng tài và các đội tham gia giải vô địch quốc gia môn bóng chuyền bãi biển 2x2 đồng đội năm 2025

ẢNH: THANH DUY

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trương Công Quốc Việt, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, cho biết giải bóng chuyền bãi biển 2x2 đồng đội là giải đấu quan trọng trong hệ thống các giải thể thao quốc gia. Đây là giải truyền thống hằng năm được tổ chức tại TP.Cần Thơ, nhằm thúc đẩy công tác đào tạo, xây dựng lực lượng VĐV bóng chuyền bãi biển trong toàn quốc. 

Qua nhiều năm tổ chức, giải cho thấy sự đầu tư và tiến bộ không ngừng của các đội tham gia. Với mục tiêu quan trọng trên, Ban tổ chức mong các VĐV thể hiện quyết tâm, thi đấu với tinh thần cống hiến hết sức mình để có những trận đấu sôi nổi, hấp dẫn. 

Sau lễ khai mạc, giải vô địch quốc gia môn bóng chuyền bãi biển 2x2 đồng đội đã diễn ra các cặp đấu và tranh tài đến ngày 19.10.

Trẻ Cần Thơ, Khánh Hòa vô địch giải bóng chuyền bãi biển 2x2 đồng đội 2025- Ảnh 2.

Giải vô địch quốc gia môn bóng chuyền bãi biển 2x2 đồng đội khởi tranh từ ngày 16-19.10

ẢNH: THANH DUY

Trước đó, từ ngày 12.10, giải vô địch trẻ quốc gia đã thi đấu và xác định được chủ nhân của các tấm huy chương. Dịp này, Ban tổ chức đã trao thưởng cho các đội đoạt giải.

Ở nội dung nữ, giải nhất thuộc về đội TP.Cần Thơ; giải nhì thuộc về đội An Giang; 2 đội TP.HCM và Hải Phòng đồng giải ba. Ở nội dung nam, đội Sanvinest Khánh Hòa giành giải nhất, đội TP.HCM 1 giành giải nhì, giải ba thuộc về hai đội TP.HCM 3 và Quân khu 5.

Trẻ Cần Thơ, Khánh Hòa vô địch giải bóng chuyền bãi biển 2x2 đồng đội 2025- Ảnh 3.

TP.Cần Thơ vô địch nội dung nữ giải trẻ quốc gia môn bóng chuyền bãi biển 2x2 đồng đội năm 2025

ẢNH: THANH DUY

Trẻ Cần Thơ, Khánh Hòa vô địch giải bóng chuyền bãi biển 2x2 đồng đội 2025- Ảnh 4.

Đội Sanvinest Khánh Hòa vô địch nội dung nam giải trẻ quốc gia môn bóng chuyền bãi biển 2x2 đồng đội năm 2025

ẢNH: THANH DUY


Tin liên quan

32 VĐV đến từ 6 quốc gia tranh tài tại giải bóng chuyền bãi biển quốc tế Nha Trang

32 VĐV đến từ 6 quốc gia tranh tài tại giải bóng chuyền bãi biển quốc tế Nha Trang

Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển 2025, 32 vận động viên (VĐV) bóng chuyền bãi biển đến từ 6 quốc gia châu Á quy tụ về thành phố biển để tranh tài tại giải bóng chuyền bãi biển nam, nữ quốc tế Nha Trang Cúp Yến Sào Sanest, Sanvinest Khánh Hòa năm 2025.

Khám phá thêm chủ đề

Bóng chuyền bãi biển cần thơ Sanvinest Khánh Hòa thể thao đồng đội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận