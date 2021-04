Bất ngờ cách fan phản ứng Kiatisak sau trận HAGL suýt chết hụt

Trên sân nhà Pleiku, HLV Kiatisak đã cất khá nhiều trụ cột để thử nghiệm đội hình mới gồm Ngọc Quang, Quang Nho, Đức Lương, Văn Trường, Kiên Quyết, Văn Việt, Bảo Toàn, Đông Triều...

Sử dụng nhiều cầu thủ ít được ra sân đã ảnh hưởng phần nào đến lối chơi của HAGL, giúp An Giang dẫn 1-0 ở phút 72 do công Văn Hợp. Rất may HLV Kiatisak kịp sửa sai khi tung Văn Toàn, Tuấn Anh, Minh Vương, Xuân Trường, Văn Thanh, Đại Dương vào để kịp thắng ngược 2-1 nhờ 2 pha lập công phút cuối của Văn Thanh và Đại Dương.