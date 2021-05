Trưởng đoàn futsal Việt Nam âu lo cho ông Park vì thời tiết UAE rất khắc nghiệt

Ông Trần Anh Tú cho biết: “Đội tuyển futsal Việt Nam ở thành phố For Fakkan, cách Dubai hơn 2 tiếng xe ô tô. Khách sạn ngoài 3 đội tuyển futsal ở (gồm Việt Nam, Li Băng và) cùng quan chức Liên đoàn Bóng đá châu Á thì còn có khá nhiều khách du lịch từ Nga. Khách sạn thường luôn bị cháy phòng.

Do khách sạn phục vụ khách du lịch nên thức ăn khá đa dạng và vị nêm nếm không khác ở Việt Nam nhiều nên cầu thủ chúng tôi thích nghi rất nhanh với đồ ăn của khách sạn. Tuy không có thịt lợn nhưng thịt bò, cá, trứng… chế biến rất dễ ăn".

Dù đi lại sinh hoạt bình thường nhưng chính quyền tiểu bang vẫn đưa ra các quy định khá nghiêm ngặt như thang máy không đi quá 3 người. Khi đi ăn nhà hàng trong khách sạn, không được tự lấy đồ ăn dù là ăn buffet mà phải chờ nhân viên khách sạn phục vụ. Khi đi siêu thị, bắt buộc phải nói chuyện với nhân viên qua tấm chắn và họ không đụng tay vào thẻ tín dụng của mình”.

Khi đội tuyển futsal rời UAE thì cũng là lúc đội tuyển Việt Nam đến quốc gia này để chuẩn bị thi đấu vòng loại World Cup 2022.

Ông Trần Anh Tú cũng nói một thông tin quan trọng liên quan đến đội tuyển Việt Nam do ông Park Hang-seo dẫn dắt: “ Thời tiết ở UAE khá nóng, mới 8 giờ sáng bước ra ngoài đã cảm thấy rát mặt với cái nóng. Nhiệt độ hôm nào cao nhất vào khoảng 38-39 độ C, còn buổi tối thì khoảng 32-33 độ nên cũng dễ thích nghi và dễ chịu hơn ở Dubai. Hôm qua trên đường ra sân bay, chúng tôi có đi một vòng Dubai, nhiệt độ lúc 17 giờ là 42-43 độ C.