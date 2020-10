Chưa công bố danh sách tuyển Việt Nam, ông Park đề xuất hội quân vào 6.12

Căn cứ vào đề xuất của HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ hội quân từ ngày 6.12 đến 28.12 tại Hà Nội. Đây cũng là lần hội quân lần đầu tiên của đội tuyển trong năm 2020 sau khi kế hoạch thi đấu vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á bị dời sang năm 2021 do ảnh hưởng có dịch Covid-19.

Cũng chính vì lý do này, đội tuyển được ưu tiên quỹ thời gian tập trung tập luyện dài hơn thường lệ, một phần do thời điểm tháng 12 các giải chuyên nghiệp quốc gia đã kết thúc, một phần cũng để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác chuyên môn của đội tuyển, bởi kể từ đầu năm đến nay, các cầu thủ chưa có dịp hội quân tập luyện cùng nhau. 2 nhiệm vụ trọng tâm của đội tuyển trong năm 2021 là phấn đấu giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á và bảo vệ ngôi vô địch tại AFF Cup 2020 (dời sang tổ chức từ ngày 11.4 đến 8.5.2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19).

Lượt đi vòng loại World Cup 2022 gặp Malaysia, Việt Nam thắng 1-0 ẢNH: ĐỘC LẬP

Cách đây ít tháng, HLV Park Hang-seo đã khẳng định, dù các kế hoạch của bóng đá Việt Nam bị tác động lớn bởi dịch bệnh nhưng ông cùng Ban huấn luyện và các học trò vẫn cương quyết không từ bỏ các mục tiêu đã đề ra. Ông Park đề cao vòng loại World Cup 2020: “Hiện tại chúng ta đang đứng đầu bảng G với 11 điểm sau 3 trận thắng, 2 trận hòa và trận cầu theo chốt, quyết định cơ hội đi tiếp của Việt Nam là trận đấu trên sân khách gặp Malaysia – đội tuyển đã nhập tịch thành công 3 cầu thủ trong thời gian qua. Chúng tôi sẽ phải điều chỉnh lại lối chơi của đội tuyển nhằm mang lại bất ngờ cho đối thủ”.

Liệu ông Park có triệu tập cả Văn Quyết và cầu thủ trẻ Bùi Hoàng Việt Anh? ẢNH: MINH TÚ

Theo lịch thi đấu sơ bộ mới được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố vào cuối tháng 9, vòng loại World Cup 2022 sẽ khởi động trở lại vào tháng 3.2021. Tuy nhiên, chưa có ngày thi đấu cụ thể. Vì thế VFF và Ban huấn luyện đội vẫn phải chờ.

Còn đối với đội tuyển U.22 Việt Nam, kế hoạch tập trung dự kiến sẽ chia làm 2 đợt. Đợt đầu tiên từ ngày 2.11 đến 9.11.2020 với khoảng 25 cầu thủ được triệu tập. Kết thúc đợt hội quân này, các cầu thủ sẽ được trả về CLB để tham gia thi đấu vòng loại và vòng chung kết giải bóng đá vô địch U.21 quốc gia 2020.

Sau đó, đợt hội quân thứ hai của đội U.22 sẽ diễn ra từ ngày 20.12 đến 28.12/2020. Mục đích chính của 2 đợt tập trung này của đội U.22 là tiếp tục kiểm tra, đánh giá lực lượng nhằm chuẩn bị cho 2 nhiệm vụ quan trọng trong năm 2021 là vòng loại U.23 châu Á 2022 dự kiến vào tháng 10 và SEA Games 31 trên sân nhà vào tháng 11. Ông Park kỳ vọng đội U.22 Việt Nam sẽ bảo vệ thành công tấm Huy chương vàng SEA Games 31.

Được biết, căn cứ vào diễn biến thực tế của dịch Covid -19, VFF sẽ bàn với ông Park về kế hoạch bố trí các trận đấu giao hữu, trận đấu tập phù hợp để phục vụ cho hai đội tuyển