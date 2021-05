Công Phượng, Anh Đức, Minh Vương ghi bàn trong hai trận thắng kín của tuyển Việt Nam

Diễn tiến trận đấu không được tiết lộ vì Ban huấn luyện muốn giữ kín hoàn toàn. Được biết, trận đầu tiên, đội tuyển Việt Nam có phần nhỉnh hơn một chút về thế trận (có thể các cầu thủ không dám bung hết sức vì lo ngại chấn thương) và đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Hai bàn thắng của đội tuyển do công của “lão tướng” Anh Đức – người đã ghi 5 bàn thắng cho đội Long An ở giải hạng Nhất sau 7 vòng đấu và Công Phượng – tác giả của 6 bàn thắng cho HAGL sau 12 vòng tại V-League 2021. Bàn thắng duy nhất của U.22 Việt Nam do công của cầu thủ trẻ đang khoác áo đội Viettel Nguyễn Hữu Thắng.