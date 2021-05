V-League tạm dừng, mỗi đội một cách ứng phó

Một trong những mối bận tâm lớn của người hâm mộ là cách thức Trung tâm Hàm Rồng ứng phó khi đội Công an nhân dân (CAND) bị xác định là F2 Covid-19. Đây là đại bản doanh của cả HAGL nên Trung tâm Hàm Rồng sẽ thực hiện nguyên tắc “nội bất xuất, ngoại bất nhập” cho đến hết ngày 15.8, theo yêu cầu của CDC Gia Lai. Thực tế, cầu thủ HAGL chia tay nhau về nhà ngay tại Cẩm Phả (Quảng Ninh) sau khi vòng 13 bị tạm hoãn nên việc cách ly đội CAND không ảnh hưởng đến thầy trò HLV Kiatisak, vì phải hơn 1 tuần sau khi CAND tập bình thường trở lại thì HAGL mới hội quân.

HLV Kiatisak đã dặn dò rất kỹ các cầu thủ tuân thủ nghiêm chế độ tập và trả bài thông qua hình thức trực tuyến, hạn chế đi ra ngoài chỗ đông người và tiếp xúc với người lạ... Zico Thái chia sẻ: “ Sức khỏe và an toàn là ưu tiên hàng đầu. Tất cả chúng ta phải có ý thức giữ gìn cho bản thân và người nhà, cộng đồng. Tôi hy vọng sẽ đều đặn nhận được những báo cáo tích cực từ các bạn. Để khi tập trung lại vào cuối tháng 5, chúng ta sẽ nhanh chóng cùng nhau lấy lại thể lực”.

Tại V-League năm nay, với những cầu thủ trẻ có lương dưới 10 triệu đồng/tháng, chúng tôi có quy định cho hưởng thêm 3 triệu đồng/trận nếu đá chính, không liên quan đến thắng thua - nghĩa là nếu đội thắng họ sẽ nhận một khoản thưởng khác. Số cầu thủ trẻ còn nhận thêm 2 triệu đồng nếu đá chính, 1 triệu đồng nếu chỉ đá 1 hiệp. Lương đội Nam Định, có một số ít cầu thủ nhận 25 triệu đồng, 30 triệu đồng/tháng, còn đa số là 7 - 9 triệu, nên sẽ không bị trừ. Ngoại binh lương cao hơn (7.500 - 8.000 USD/người/tháng). Tất cả sẽ được giữ nguyên lương”.

CLB Than Quảng Ninh đã trả đủ 7 tháng lương nợ cho cầu thủ, nhưng tiền thưởng 20 trận của mấy mùa và tiền lót tay giờ vẫn chưa thấy đâu mà trong 3 tháng tạm nghỉ, chắc chắn vẫn sẽ bị nợ. Một cầu thủ cho hay: “Chắc tiền thưởng chúng tôi không dám lấy nữa vì đội chả có nguồn đâu mà trả. Nhưng lót tay lên đến tiền tỉ thì chúng tôi sẽ cố gắng kiên nhẫn chờ đợi”. Tiền vệ Nghiêm Xuân Tú chia sẻ: “Trước mắt khi giải tạm dừng, chúng tôi sẽ về nhà và ở yên trong nhà, không đi đâu hết. Sơ sẩy một cái là gay, dịch bệnh đang quá phức tạp thế này. Ở nhà là an toàn nhất”. Đội Than Quảng Ninh áp lực không quá nặng vì hiện đang được 19 điểm, đứng thứ 3, gần như đã trụ hạng sớm. Trong khi đó, đội Đà Nẵng vẫn còn ở tình trạng nơm nớp lo âu vì hiện đứng thứ 9 với 16 điểm. HLV Phan Thanh Hùng nói: “Tôi muốn cầu thủ bình ổn tâm lý nên dự kiến sẽ cho đội nghỉ khoảng 1 tháng. Đội Đà Nẵng cân bằng lại tinh thần thì khi tập trở lại, hiệu quả chuyên môn sẽ tốt hơn”.