Cúp quốc gia, Hà Nội FC - TP.HCM: Chờ màn ra mắt của cặp tiền đạo triệu USD

Trận bán kết 2 giữa Than Quảng Ninh và Viettel trên sân Cẩm Phả cũng là trận cầu đáng chú ý vì cả hai đội đều quyết tâm vào chung kết. Than Quảng Ninh đã đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở tứ kết nhờ tài đọc trận đấu của HLV Phan Thanh Hùng cùng lối chơi tập thể gắn kết. Dù mất 3 trụ cột Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân và Fagan thì Than Quảng Ninh vẫn còn đó sức mạnh của mình. Trong khi đó, Viettel nổi lên ở giải đấu năm nay bởi chiêu mộ được nhiều cầu thủ giỏi. Khắc Ngọc đang ngày càng chứng tỏ vai trò thủ lĩnh giữa sân lại được Trọng Hoàng tiếp sức nên tuyến giữa đội khách rất mạnh. Bên cạnh đó, HLV Trương Việt Hoàng xây dựng lối đá của Viettel dựa trên hàng thủ chắc chắn với bộ đôi trung vệ Quế Ngọc Hải - Bùi Tiến Dũng nên Than Quảng Ninh sẽ gặp khó khăn trong việc xâm nhập vòng 16 m 50. Phải đá sân khách, nhưng Viettel được dự báo là đội sẽ nắm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn ở trận đấu này. Thành Thắng