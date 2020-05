Cúp quốc gia: Hạng nhất Bà Rịa-Vũng Tàu có thắng được ngoại hạng Sài Gòn FC?

SLNA cũng sẽ gặp khó khăn trước Bình Định

Trên sân Vinh lúc 17 giờ (trực tiếp trên Bóng đá TV), đội V-League Sông Lam Nghệ An (SLNA) vắng 2 trụ cột quan trọng Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh dự báo gặp khó trước Bình Định giàu tham vọng lại có HLV Nguyễn Đức Thắng có tài dụng quân. Trận đấu lúc 15 giờ 30 (trực tiếp trên Thể thao TV), An Giang gặp Long An dự báo cân bằng. Lúc 16 giờ (trực tiếp trên Thể thao tin tức HD), Huế gặp láng giềng Đà Nẵng.