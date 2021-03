Đấu bù vòng 3 V-League, sân Lạch Tray vẫn đón 5.000 khán giả?

Cách đây ít ngày, ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, đã đồng ý với đề nghị của Công ty cổ phần thể thao Hải Phòng được đón khán giả vào sân Lạch Tray. Theo đó, công ty sẽ bán hạn chế với số lượng 5.000 vé tại khán đài A và B. Riêng khán đài C chỉ sử dụng để đón CĐV CLB Hà Nội với nhiều nhất là 200 người. Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất về dịch Covid-19, vào chiều tối 10.3, Sở Y tế Hải Phòng được thông báo có 2 người ở Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng lên Hà Nội từ ngày 26.2 rồi bay sang Úc được xác định dương tính với SARS-CoV-2 . Ngay sau đó, Sở Y tế Hải Phòng đã truy vết được 13 F1 và 36 người khác liên quan đến 2 người trên để xét nghiệm SARS-CoV-2, kết quả đều âm tính. UBND Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng đã thực hiện cách ly y tế 7 điểm với 244 hộ dân và 838 nhân khẩu.

Mặc dù vậy, đến chiều 11.3, phương án tổ chức trận CLB Hải Phòng gặp CLB Hà Nội vẫn chưa có gì thay đổi. Chúng tôi đã bày tỏ sự lo lắng với đại diện cơ quan chức năng tại Hải Phòng cũng như Ban tổ chức (BTC) sân Lạch Tray bằng câu hỏi: “Trước diễn biến phức tạp mới phát sinh liên quan Covid-19 ở địa bàn, liệu kế hoạch về việc đón 5.000 khán giả có nên điều chỉnh và thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế?”. Ông Phạm Huy Thục, Phó giám đốc Sở Y tế TP.Hải Phòng, cho biết: “Hải Phòng sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện để vừa chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo hoạt động văn hóa xã hội được diễn ra an toàn. Trước trận đấu 1 ngày, Sở Y tế, Sở VH-TT, Công an TP.Hải Phòng và Công ty cổ phần thể thao Hải Phòng sẽ họp kỹ thuật và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. Về cơ bản 5.000 khán giả sẽ vào từ nhiều cửa và được chia làm nhiều khu vực trên khán đài. Lực lượng y tế, công an sẽ có nhiệm vụ đo thân nhiệt, giám sát việc đeo khẩu trang của từng khán giả”.