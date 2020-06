Gần 500 công an và chó nghiệp vụ diễn tập siết chặt an ninh ở sân Hà Tĩnh

Sau sự cố vỡ sân ở vòng 4 giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và đội Hà Nội, Ban tổ chức sân Hà Tĩnh đã bị Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cảnh cáo và phạt 15 triệu đồng. Để tránh tái diễn sự cố có thể xảy ra, ngày 18.6, 500 chiến sĩ công an thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Thạch Hà và Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã tham gia cuộc diễn tập.

Tại buổi diễn tập, đại diện Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã hướng dẫn Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức bố trí lực lượng canh gác, bảo vệ và giám sát an ninh ở vòng ngoài sân, trong sân và 7 cửa soát vé ra vào. Mỗi vị trí đều được giao cụ thể cho từng đơn vị để bố trí quân số phù hợp.

Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức diễn tập bảo vệ an ninh trên sân Hà Tĩnh

“Không để tình trạng lực lượng soát vé cho người không có vé vào sân, chúng tôi đã làm hợp đồng với một công ty vệ sĩ để thực hiện nhiệm vụ soát vé. Nếu phát hiện 1 người không có vé vẫn được vào sân, chúng tôi sẽ hủy hợp đồng, phạt hợp đồng đối với công ty vệ sĩ. Đặc biệt là sẽ không trả chi phí thuê vệ sĩ soát vé trong trận đấu hôm đó”, ông Dũng khẳng định.

Theo ông Dũng, với sự hỗ trợ của Công an tỉnh Hà Tĩnh và sự nghiêm túc rút kinh nghiệm của Ban tổ chức sân cũng như CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, chắc chắn an ninh trong trận đấu ngày mai sẽ được siết chặt.

Cách đây một ngày, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Hà Tĩnh đã có cuộc họp để bàn phương án an ninh. Ông Bùi Xuân Thập, Giám đốc Sở, cho biết: “Chúng tôi phân công nhiệm vụ thật cụ thể cho từng đơn vị, từng bộ phận. CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, công an, quân sự, lực lượng vệ sĩ chuyên nghiệp phải vào cuộc một cách thật sự và chịu trách nhiệm cho từng công việc được giao. Phải có sự phối hợp đồng bộ nhưng tránh chồng chéo. Lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn sẽ được tăng cường đông hơn trận trước. Người nào cố ý vi phạm, cố tình đưa khán giả không vé vào sân, nếu bị phát hiện sẽ bị phạt tiền, xử lý hành chính, thậm chí có thể phải nhận hình thức xử lý nặng".

Giá vé ở sân Hà Tĩnh có hai mức 20.000 đồng/vé ở khán đài C, D; 60.000 đồng/vé khán đài A, B. Dự kiến sáng 18.6 sẽ bán vé ở 4 điểm tại sân.