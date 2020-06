HLV Park Hang-seo có mặt ở PVF xem bán kết U.19 để tuyển quân U.21

HLV Park Hang-seo sẽ có mặt trên sân trung tâm bóng đá PVF vào chiều nay để xem và tuyển quân cho U.21 từ 2 trận bán kết hấp dẫn của Vòng chung kết giải bóng đá U.19 quốc gia giữa HAGL găp SLNA (16 giờ) và Công an Nhân dân đối đầu PVF (18 giờ 15), trực tiếp trên VTV 6, HTV thể thao , VTC 4, SCTV 15, Next Sport, Truyền hình báo Thanh Niên..

Ông Park trong những ngày này vô cùng bận rộn khi cùng các trợ lý di chuyển liên tục đến các sân bóng V-League cũng như hạng nhất để xem giò cẳng , phong độ của các tuyển thủ quốc gia cũng như các cầu thủ sẽ nằm trong tầm ngắm gọi lên đội tuyển hoặc U.21 sắp tới. Nếu mục tiêu tuyển quốc gia phải nỗ lực lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là 1 áp lực không hề nhỏ thì bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup cũng là nhiệm vụ mà chiến lược gia người Hàn Quốc và ê kíp của ông buộc phải hoàn thành.

Nhưng bên cạnh đó việc tập trung đội tuyển U.21 vào cuối năm nay để chuẩn bị cho 2 mục tiêu quan trọng trong năm 2021 là vòng loại giải U.23 châu Á tranh vào tháng 3 và SEA Games 31 vào tháng 11 sang năm sẽ buộc ông Park cùng các cộng sự tiếp tục tìm kiếm với quyết tâm không bỏ sót tài năng. Vòng chung kết giải U.19 quốc gia diễn ra đúng lúc ông Park đang ở Hà Nội. Chính vì thế ông không bỏ qua cơ hội đến với 2 trận bán kết chiều nay.

HLV Park Hang-seo sẽ có mặt tại PVF chiều nay Độc Lập

Trước khi ông Park đến PVF, phòng các đội tuyển VFF và BTC giải cũng đã sơ bộ cung cấp một bản danh sách những cầu thủ chơi tốt đáng chú ý ở 2 trận bán kết để vị thuyền trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam theo dõi. Có thể kể đó là Hồ Khắc Lương, Ngô Văn Lương, Đặng Quang Tú, Trần Mạnh Quỳnh, Trần Quốc Thành, thủ môn Nguyễn Văn Bá của Sông Lam Nghệ An Nguyễn Thanh Khôi, Hoàng Vĩnh Nguyên, Phan Du Học, Đăng Văn Đan, Huỳnh Tuấn Vũ của Hoàng Anh Gia Lai, Hà Văn Phương, Trần Quang Thịnh, Giáp Tuấn Dương, Nguyễn Chính Đăng , thủ môn Hoàng Trung Phong của Công an Nhân dân, Võ Nguyên Hoàng, Huỳnh Công Đến, Lý Trung Hiếu, Trần Hoàng Phúc, Nguyễn Đức Phú của PVF..

Cũng như ông Troussier, cách làm của ông Park sắp tới là từ danh sách này ông sẽ “chấm” những người ưng ý nhất, tiếp tục theo dõi xuyên suốt để sau giải U.21 quốc gia vào cuối tháng 11 năm 2020 sẽ hình thành bộ mặt cho đội tuyển U.21 Việt Nam

Trở lại 2 trận bán kết, trận đụng độ giữa Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An sẽ là cuộc tái đấu của bán kết năm rồi. Đội bóng xứ Nghệ là đội được đánh giá cao hơn tại Pleiku khi đó nhưng sai lầm cá nhân trong phòng ngự cùng lối chơi thiếu sáng tạo nên đã thua Hoàng Anh Gia Lai 0-2 (1 bàn 11m) đều do Nguyễn Duy Tâm (9) ghi.

Sông Lam Nghệ An mừng vào bán kết Khả Hòa

Nguyễn Nhĩ Khang của U.19 Hoàng Anh Gia Lai Khả Hòa

Nhiều cầu thủ xứ Nghệ đến nay vẫn chưa nuốt trôi thất bại này nên chiều nay không thể là cơ hội tốt hơn để đòi nợ. Đây cũng là trận đối đầu giữa 2 cầu thủ đang dẫn đầu giải Vua phá lưới là Quốc Việt (7-Hoàng Anh Gia Lai) và Văn Lương (11-Sông Lam Nghệ An) cùng 2 bàn. Phát biểu trước trận, HLV Guilliam Graechen tự tin nói: “Chúng tôi biết Sông Lam Nghệ An càng vào sâu càng rất đáng ngại, nhưng Hoàng Anh Gia Lai đã có phương án. Chúng tôi rất muốn tiếp tục tái lập chiến tích năm rồi”. Còn HLV Nguyễn Văn Tiến hy vọng Sông Lam Nghệ An sẽ phá dớp để lọt vào chung kết.

Chủ nhà PVF được xem nhỉnh hơn 1 chút so với Công an Nhân dân ở trận bán kết 2, nhưng đội hình của HLV Phạm Quang Thành cũng chơi rất tốt. Họ đi từng bước vững vàng và đầy tự tin nên rất có thể sẽ tạo bất ngờ. 2 trận bán kết sẽ được trực tiếp trên các đài truyền hình cả nước từ 16 giờ chiều nay.

PVF sé có niềm vui như thế này vào chiều nay? Khả Hòa