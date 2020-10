Nghịch lý V-League: HAGL vào nhóm tranh vô địch nhưng nào để tranh vô địch!

Sau 4 vòng đấu của giai đoạn 2 V-League 2020, nhóm 8 đội (trong đó có HAGL) sớm hình thành hai mảng màu riêng biệt và cũng phản ánh khá rõ động cơ của các đối thủ. 4 đội cửa trên bước vào 'vòng chung kết' khi Hà Nội FC, Viettel, Sài Gòn FC, Than Quảng Ninh tích luỹ điểm số vượt trội hoàn toàn so với 4 đội còn lại. Một sự sắp xếp vô tình nhưng rất thú vị. Đó là 4 đội bóng này sẽ lần lượt găp nhau ở 3 vòng đấu còn lại. Trong khi đó, nhóm 4 đội cuối cùng gồm Becamex Bình Dương, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HAGL hay đội TP.HCM cũng sớm an bài số phận của mình.