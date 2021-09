Ông Park nói lý do phạt đền nhiều và tại sao không loại Tiến Dũng trận gặp Úc

Ông Park hồi đáp: “Tôi nghĩ là tôi không nên giải thích vì rất khó trả lời chính xác. Tuy nhiên có thể nói như sau. Có lẽ do thói quen về phòng ngự từ thời mà các cầu thủ còn nhỏ. Tôi chưa xem các đội khác bị bao nhiêu quả phạt đền.

Và tôi nghĩ rằng, ngoài lý do thói quen thì còn lý do nữa là tuyển Việt Nam bị các đối thủ tạo áp lực lớn. Khi bị đè nén như vậy thì các cầu thủ sẽ phản ứng lại. Khi thực hiện hành động phòng ngự trong bối cảnh bị gây sức ép, tuyển Việt Nam hạ thấp đội hình và đã bị thổi phạt đền. Cũng có thể do chiến thuật”.

Quang cảnh họp báo trực tuyến ẢNH: MINH HƯƠNG

Ông Park cho biết đã tham khảo kỹ bác sỹ trước khi đưa Tiến Dũng vào danh sách 23 cầu thủ ẢNH: NGỌC LINH

HLV Park Hang-seo nhận xét về đội tuyển Úc: “Họ đá vòng loại World Cup thứ 2 với 8 trận, ghi 28 bàn, lọt lưới 2 bàn, đó là đội rất mạnh về hàng công. Các cầu thủ Úc đều thi đấu ở châu Âu, có thể nói họ có trình độ và năng lực cao, thể hình của họ cao to nên họ chơi kiểu tạt bóng bằng đầu rất khó chịu. Ngoài thể hình, thể lực, kĩ năng chơi bóng của đội Úc rất đa dạng, chuyền ngắn chuyền dài họ đều làm được. Nói chung đây là một đối thủ rất mạnh.

Đội Úc được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đội tuyển Việt Nam là điều đương nhiên. Các bạn hỏi tôi mục tiêu của chúng ta là gì ư? Đội của chúng ta hiện nay xếp hạng thấp nhất bảng B nên tôi nghĩ, gặp đội nào thì tuyển Việt Nam cũng đều gặp khó khăn hết. Trận với đội Ả Rập Xê Út, mặc dù chúng ta ghi bàn trước nhưng chúng ta mất người và thua ngược. Ngày mai tôi sẽ làm thế nào để phát huy hết năng lực của các cầu thủ và giúp họ chiến đấu thật tốt”.

Ông Park đánh giá rất cao đội Úc ẢNH: AFC

Ông Park nói tiếp: “Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Thành Chung đều có mặt trong dạnh sách 23 cầu thủ đăng ký trận gặp đội Úc. Quyết định này không phải mình tôi. Tôi đã tham vấn đầy đủ ý kiến bộ phận y tế tước khi đưa ra quyết định. Chúng đã nhận được tư vấn về tình trạng chấn thương cầu thủ và đó là lý do họ có mặt trong danh sách đăng ký.

Tôi không thể đảm bảo kết quả trận đấu ngày mai được. Tuy nhiên các cầu thủ sẽ phát huy tốt đa khả năng của mình. Trận đấu còn diễn ra đúng vào ngày kỷ niệm 48 năm thiết lập ngoại giao giữa Úc và Việt Nam nên trên phương diện quốc gia, đây sẽ là một trận đấu rất ý nghĩa với tôi. Tôi và các học trò sẽ cố gắng hết sức”.