Tại sao Lee Nguyễn, Công Phượng, Tấn Tài đá V-League 2021 ở cụm sân phía Bắc?

VPF đề xuất giai đoạn 2 V-League 2021 tổ chức thi đấu tập trung theo hình thức không khán giả cho từng nhóm CLB ở các cụm sân khu vực miền Bắc với 9 sân thi đấu, gồm các sân vận động sau: Hàng Đẫy, Cẩm Phả, Lạch Tray, Thiên Trường, Thanh Hóa, Việt Trì, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ (Hà Nội), PVF, Thanh Trì.

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, một đội bóng ở khu vực miền Trung đã cho biết: “Chúng tôi đã được nghe giải thích từ phía VPF. Bán kính di chuyển của các sân trong 9 cụm sân phía Bắc đều không quá dài, thời gian di chuyển bằng xe ô tô từ khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng và di chuyển trên hệ thống đường cao tốc. Hơn nữa vào thời điểm hiện tại, một số khu vực miền Trung và miền Nam lại đang trở thành địa điểm nóng về Covid-19 nên rất khó để thi đấu. Thêm một yếu tố nữa là ở các cụm sân phía Bắc theo phương án do VPF trình bày, có cả sân phụ để các đội tập luyện cũng như có các sân dự phòng. Vấn đề chúng tôi quan tâm nhất là công tác phòng chống dịch Covid-19 khi thi đấu tập trung. C ác CLB cần VPF kết hợp chặt chẽ với địa phương có các sân để đảm bảo an toàn y tế ở mức cao nhất. Có như thế, nếu khi giải được phép quay trở lại, các CLB mới yên tâm thi đấu. Bản thân các đội cũng sẽ phải tự bảo vệ, tự có kế hoạch về phòng dịch vì thi đấu tập trung, chỉ cần sơ sẩy là cả hệ thống bóng đá sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng”.