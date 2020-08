Tiền vệ U.22 thích Thanh Trung, Thành Lương nhưng muốn đá cặp với Hùng Dũng

Một ngày trước trận đấu tập nội bộ cuối cùng trong đợt tập trung kiểm tra năng lực của đội U.22 Việt Nam, vào chiều 26.8, ban huấn luyện đã chia quân thành hai nhóm tập riêng biệt do HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin phụ trách. Ngoài bộ ba cầu thủ không thể tập do chấn thương gồm Minh Bình, Tiến Anh, Việt Cường không thể tiếp tục tập do chấn thương, các cầu thủ còn lại đều có mặt đầy đủ.