Trước ngày lên tuyển Việt Nam, 'thần đồng' Hai Long còn “mếu mếu máo máo'

Trong khi các đội của V-League sắm cầu thủ ầm ầm thì đội bóng chủ quản của Hai Long vẫn “im thin thít”. Nhưng là im thin thít ở chiều mua quân chứ ở chiều “ra đi” thì Than Quảng Ninh đang bị chảy máu nhân sự ồ ạt.

Các cầu thủ nói lời chia tay đội gồm thủ môn Huỳnh Tuấn Linh; hậu vệ Dương Thanh Hào, Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Văn Việt; trung vệ Lê Tuấn Tú; tiền vệ Đặng Quang Huy, Giang Trần Quách Tân, Đào Nhật Minh; tiền đạo Nguyễn Hữu Khôi. Thủ môn số 2 Phan Đình Vũ Hải và tiền đạo ngôi sao J.Lynch phải trả về Hải Phòng.

Chị Vũ Thanh Thúy, Hội phó Hội Cổ động viên (CĐV) Than Quảng Ninh, chia sẻ: “Đáng lẽ chúng tôi phải buồn khi chia tay những cầu thủ nòng cốt của CLB. Nhưng hình như ngược lại, ai cũng vui khi họ đã tìm thấy tương lai bởi với chúng tôi việc những biểu tượng của đội bóng ra đi vào hoàn cảnh hiện tại là được giải thoát. Có chăng tiếc nuối của những người ra đi là tình cảm của khán giả vùng mỏ mà thôi. Dẫu có nói lời tạm biệt, chúng tôi vẫn dành cho họ tình yêu chân thành. Họ buộc phải ra đi vì nhiều lý do khác nhau. Trong hoàn cảnh éo le này một lời nói không diễn tả hết tình hết nghĩa của CĐV Than Quảng Ninh. Nhưng những người ở lại cứ hãy vững tin. Chúng tôi sẽ luôn sát cánh bên mọi người để hướng đến những điều tốt đẹp nhất”.

Lynch đã về lại Hải Phòng ẢNH: MINH TÚ

Cách đây khoảng nửa năm, chúng tôi đã từng hỏi lãnh đạo CLB Than Quảng Ninh rằng: “Có phải đội đang nợ lương cầu thủ mấy tháng trời?”. Lãnh đạo đội đã phản bác và cho rằng đó chỉ là tin đồn.

Tuy nhiên, đó lại là sự thật mà cấp thượng tầng đội bóng không nói ra. V-League 2020 đã kết thúc nhưng tình trạng nợ lương, nợ thưởng, nợ phí lót tay vẫn chưa được giải quyết. Một vài thành viên trong đội bất an nhưng cũng không dám bày tỏ công khai mà chỉ buồn buồn cho biết: “Mấy tháng rồi chúng tôi không được nhận tiền. Không dám kêu mà chỉ biết ôm nỗi lo trong lòng. Cực kỳ lo vì không biết tương lai của đội sẽ như thế nào và tương lai của mình, của đồng đội sẽ ra sao”.

Đội đã hội quân trở lại vào ngày 25.11 nhưng suốt hơn một tuần qua, tình hình tập luyện buồn như “trấu cắn”. Nói hội quân cho “sang” chứ chỉ lèo tèo vài cầu thủ. Lãnh đạo CLB đã mua bán gì thêm đâu mà có thêm nhân sự. Mà có muốn mua cũng chẳng còn tiền. Chủ trương của đội là mùa sau đôn trẻ lên đá nhưng giờ này cũng chưa biết ai sẽ lên.

Nguyễn Văn Việt (áo xanh) đã đầu quân cho HAGL mùa sau ẢNH: VY KHÁNH

Cách đây ít hôm, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ninh đã có cuộc họp với Than Quảng Ninh nhưng đại diện của đội lại không phải lãnh đạo cao nhất mà chỉ là HLV đội trẻ. Vị HLV này đã chuyển lời cầu cứu đến tỉnh vì hiện tại tài chính của đội khá kiệt quệ khi một loạt các doanh nghiệp trong tỉnh đã không còn đầu tư cho đội.

Kết thúc buổi tập sáng ngày 4.12, tiền vệ Hai Long buồn rầu nói: “Chúng tôi mới chỉ đang tập duy trì chứ đã tập được gì kỹ càng về thể lực và chuyên môn. Đội vắng vẻ quá nên chưa thể chuẩn bị được gì cho mùa giải mới. Chỉ biết cứ tập luyện qua ngày thế này chứ không rõ ngày mai, ngày kia, ngày kìa sẽ ra sao. Chưa có quyết định gì được đưa ra. Thật sự thấy lo. Cứ phải đợi. Không chỉ tôi mà anh em khác cũng bất an. Không khí buồn. Rất mong lãnh đạo tỉnh quan tâm đến Than Quảng Ninh vì mùa giải mới sắp bắt đầu rồi”.