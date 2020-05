Tư lệnh ngành 'rát tai' nghe thầy Park chê bóng đá Việt Nam thiếu trầm trọng tiền đạo

Cuộc họp quan trọng do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch chủ trì vào chiều 22.5 để bàn về một số kế hoạch của đội tuyển nam do ông Park dẫn dắt và đội nữ do HLV Mai Đức Chung cầm quân. Tham dự còn có Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng, các Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo Vụ Thể thao thành tích cao 2 và ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam