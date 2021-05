Tuyển Việt Nam bắt đầu cuộc trường chinh

Những chuyến thi đấu xa quê nhà luôn chứa đựng những thử thách lớn với tuyển Việt Nam và chuyến sang UAE lần này thử thách ấy còn tăng lên gấp bội, bởi được đặt trong bối cảnh đặc biệt của toàn cầu: dịch bệnh Covid-19 hết sức phức tạp. Hình ảnh thầy trò HLV Park Hang-seo kín bưng trong bộ đồ bảo hộ y tế bước xuống sân bay ở Dubai vào đêm 26.5 sẽ trở thành một trải nghiệm khó quên đối với từng thành viên. Ban tổ chức địa phương phân luồng riêng cho tuyển Việt Nam để làm thủ tục xét nghiệm RT-PCR ngay tại chỗ và thay vì phải chờ 1 ngày ở sân bay, thầy trò ông Park đã được ưu tiên lên xe buýt về thẳng khách sạn. Đến trưa hôm qua, tất cả các thành viên đều nhận kết quả âm tính với Covid-19, đủ điều kiện về an toàn y tế để chính thức bước vào hành trình vòng loại World Cup 2022.

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), những đội tuyển của bảng G vòng loại World Cup 2022 thi đấu sớm vào ngày 3.6 như Thái Lan, Malaysia, Indonesia sẽ được ở tại khách sạn do AFC bố trí từ ngày 31.5. Còn tuyển Việt Nam do thi đấu muộn hơn (ngày 7.6) nên ngày 3.6 mới được chuyển về khách sạn Crowne Plaza do Ban tổ chức thu xếp. Nhưng VFF đã rất chu đáo cử người tiền trạm và chọn được khách sạn Swissotel Al Murooj Dubai (một trong những khách sạn cao cấp nhất Dubai) để đội tuyển lưu trú từ nay cho đến khi sang nơi ở mới. Một thành viên trong đội tiết lộ khách sạn rất đẹp, tiện nghi, khuôn viên rộng rãi giúp các cầu thủ không cảm thấy bị gò bó trong bối cảnh các hoạt động bị hạn chế vì dịch bệnh Covid-19. “Dù Việt Nam và UAE chênh lệch múi giờ nhưng điều đó không phải khó khăn lớn. Chúng tôi sớm thích nghi thôi”, tiền vệ Quang Hải cho hay.