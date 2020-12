Tuyển Việt Nam méo mặt vì chấn thương do mặt sân Cẩm Phả

Đầu trận đấu giữa tuyển Việt Nam và U.22 Việt Nam vào chiều tối 23.12, tiền đạo Hồ Tuấn Tài đã bị đau sau pha va chạm với Huỳnh Công Đến và phải nhờ cáng khiêng ra sân.

HLV Park Hang-seo ngồi trên khán đài chưa kịp nóng chỗ liên tục bồn chồn khi bác sĩ ra hiệu phải thay anh ra gấp ngay ở phút thứ 8 với chẩn đoán bị rách cơ khoeo.

Đến hiệp 2, hậu vệ Xuân Cường sau khi góp công vào bàn gỡ 1-1 cho tuyển Việt Nam rất xông xáo xộc thẳng vào khu vực cấm địa và kiếm về một quả 11 m, giúp tuyển Việt Nam gỡ hòa 2-2.

Nhưng cái giá phải trả cho cầu thủ của CLB Thanh Hóa là anh phải rời sân ngay lập tức vì bị trật khớp tay. Rất may là chấn thương của Xuân Cường không quá nặng, ảnh hưởng đến xương.

Theo kết quả chẩn đoán sơ bộ ngày hôm nay thì Xuân Cường chỉ bị tổn thương gân cơ nhưng cũng phải nghỉ vài tuần. Theo băng ghi hình, do mặt sân quá cứng nên đã khiến Xuân Cường bị tổn thương nặng hơn bình thường khi ngã xuống.

Trước đó, Hồ Tuấn Tài cũng bị chấn thương do hụt chân trong lúc và chạm với Huỳnh Công Đến. Theo lời kể của các tuyển thủ, do thời gian qua CLB Than Quảng Ninh chìm trong khủng hoảng nên sân Cẩm Phả không được chăm sóc tốt.