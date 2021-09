Bình Định mua Mạc Hồng Quân để gia cố hàng tấn công

Sau khi chính thức ký với Bình Định, Mạc Hồng Quân đã gởi lời chia tay Than Quảng Ninh . Anh bày tỏ trên trang facebook cá nhân của mình: “7 năm, thời gian không quá dài với một đời người, nhưng là đủ để gắn bó, để biết ơn và không quên những ân tình mà tôi và các đồng đội đã có được từ đội bóng Than Quảng Ninh, đặc biệt từ các cổ động viên vô cùng nhiệt tình của đất mỏ. Hiếm có CLB nào mà sự gắn kết giữa cổ động viên với cầu thủ lại nhiều tình cảm và gần gũi đến vậy. Họ đã tiếp lửa, tạo cho đội bóng một chỗ dựa tinh thần tuyệt vời mà mỗi cầu thủ như tôi đã may mắn có được. Những gì cần nói đã nói hết rồi, cả lời yêu thương và cả cay đắng. Nhưng cuối cùng vẫn là nỗi nhớ thật nhiều mảnh đất đã gắn bó bao năm qua với những con người đậm sâu như Than, quý giá đúng chất Vàng đen. Tạm biệt nhé, Than Quảng Ninh - một phần sự nghiệp nhiều tự hào của tôi”.