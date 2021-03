VCK U.19 quốc gia: Chờ ‘Phù thủy’ Đoàn Phùng tung chiêu giúp Quảng Nam

Dưới bàn tay cố vấn của HLV lão làng Đoàn Phùng , U.19 Quảng Nam trình làng lối chơi ấn tượng, qua mặt cả HAGL, Bình Định để xếp ngôi đầu bảng C vòng loại. Đây được xem là thành quả từ việc chăm chút tốt hơn cho bóng đá trẻ Quảng Nam trong thời gian gần đây, trong đó có việc chiêu mộ “phù thủy” Đoàn Phùng từ Thừa Thiên Huế.

Với việc rơi vào bảng B chỉ có Hà Nội FC nhỉnh hơn còn An Giang, Sài Gòn FC vừa tầm, U.19 Quảng Nam hướng đến tấm vé nhì bảng để vào tứ kết. Những cái tên đáng chú ý ở đội U.19 Quảng Nam có Nguyên Bảo, Hữu Hưng, Viết Hải chơi trên hàng công.

U.19 An Giang (áo xanh) quyết để lại dấu ấn

Trong khi đó U.19 An Giang cho thấy mình vẫn là lò đào tạo ưu tú của bóng đá miền Tây. Với lối chơi tập thể, quyết tâm cao cùng nền tảng thể lực tốt, các cầu thủ trẻ An Giang hứa hẹn gây bất ngờ. Ở vòng loại, An Giang xếp nhì sau Đồng Tháp, sẵn sàng gây bất ngờ cho Quảng Nam nhờ những cái tên tiềm năng như Vĩ Hào, Thế Duy, Thái Văn Thảo.