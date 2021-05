Vì sao ông Park Hang-seo luôn 'yêu' quân của bầu Hiển?

Tuyển hạn chế tiếp xúc bên ngoài Vì V-League 2021 lẫn giải hạng Nhất đang đều tạm dừng nên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và ông Park đã quyết định để đội tuyển tập trung sớm hơn dự kiến, vào ngày 7.5 thay vì 11.5. Quỹ thời gian chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 của thầy trò ông Park thêm được ngày nào tốt ngày đấy. Nhưng ngoài yếu tố chuyên môn, vấn đề an toàn y tế trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành đã được đặt lên hàng đầu. Mặc dù UAE không yêu cầu các đội của bảng G phải tiêm vắc xin Covid-19 nhưng nước chủ nhà của đợt thi đấu tập trung vòng loại World Cup lại đưa ra những quy định y tế ngặt nghèo khác. Một quan chức VFF cho biết: “Tất nhiên không phải vì UAE có quy định thì VFF và đội tuyển mới đẩy mạnh công tác y tế mà chính chúng ta phải bảo vệ sức khỏe cho từng thành viên trong đội. VFF đã tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch nhằm đảm bảo an toàn cho đội tuyển và các biện pháp sẽ được áp dụng xuyên suốt trong giai đoạn tập huấn trong nước và giai đoạn sang UAE thi đấu. Điều này còn tạo ra tâm lý yên tâm cho tuyển thủ khi ra nước ngoài”. Vì đội tuyển sẽ bay thẳng bằng chuyên cơ từ Hà Nội sang UAE (dự kiến vào tối 26.5) nên không phải qua một “trạm trung chuyển” khác, do đó cũng yên tâm phần nào về quá trình di chuyển. Vào ngày 19.4, 20.4 vừa qua, các tuyển thủ đã được tiêm vắc xin Covid-19 mũi đầu tiên và dự kiến, sẽ tiêm mũi thứ 2 dự kiến vào ngày 20 hoặc 21.5. HLV Park Hang-seo cùng Ban huấn luyện tiêm sớm hơn, vào ngày 5.5 và hôm qua nhắc lại mũi 2.