Cú bắt tay ‘lịch sử’ kết nối làng golf TP.HCM

Ông Nguyễn Hồng Đức-Chủ tịch HĐQT VGS Group cho rằng việc trở thành đối tác chiến lược cùng HGA nhằm hướng đến mục tiêu chung trong việc thúc đẩy sự phát triển của môn golf lên tầm cao mới, phát huy mạnh mẽ hết tiềm năng của golf tại Việt Nam.

Rất nhiều tên tuổi golfer hàng đầu Việt Nam đã gắn kết cùng các giải đấu danh giá của HGA như Andrew Hùng Phạm, Nguyễn Ngọc Khôi, Nguyễn Văn Thống, Hoàng Ngọc Quý, Trần Minh Tấn, Đỗ Duy Hiền, Phạm Quốc Phương…cùng những gương mặt golfer trẻ tài năng như Hanako Kawasaki, Trần Chiêu Dương, Nguyễn Hùng Dũng, Đặng Quang Anh.

Trong khi đó VGS Holding là thành viên của VGS Group với đội ngũ nhân sự dày dặn kinh nghiệm, hiểu biết sâu sắc về bộ môn lẫn thị trường golf. VGS Group hướng đến xây dựng và phát triển cộng đồng golf lớn mạnh bao gồm các công ty thành viên: VGS Holding chuyên xây dựng nền tảng công nghệ cho hệ thống tính điểm chấp Handicap Quốc gia - Vhandicap. Đối tác chiến lược với Hiệp hội Golf Việt Nam; VGS Media (Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông Golf Việt Nam) chuyên xây dựng những kênh truyền thông về golf, truyền hình trực tiếp các giải golf. Các nền tảng của VGS Media gồm có: kênh truyền hình online http://golfnewstv.com, trang thông tin điện tử http://golfnews.vn, app Golfnewstv; VGS Event (Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổ chức Sự kiện Golf Việt Nam): Đơn vị tổ chức các sự kiện, các giải đấu golf bài bản và chuyên nghiệp. VGS Event đang là đơn vị chính thức thực hiện hệ thống giải Vô địch nghiệp dư Quốc gia; VGS Booking (Công ty Cổ phần VGS Booking): Đơn vị cung cấp dịch vụ đặt sân golf trên cả nước; VGS Sport (Công ty Cổ phần Dịch vụ Thể thao golf Việt Nam): Đơn vị cung cấp gói dịch vụ giải thưởng Hole In One cho người chơi golf; VGS Southern: Công ty Cổ phần Dịch vụ golf Việt Nam - Southern là một Công ty thành viên của VGS Group, cung cấp các dịch vụ golf toàn diện, được thiết kế theo nhu cầu của cộng đồng golf thủ. VGS Southern sẽ phát triển các dịch vụ đặt sân golf, gói giải thưởng Hole In One cho người chơi golf, tổ chức các sự kiện golf và các dịch vụ khác cho thị trường miền Nam từ Bình Thuận trở vào.