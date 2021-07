Đội taekwondo Việt Nam bị Covid-19, nữ võ sĩ Kim Tuyền may mắn không bị lây nhiễm

Tháng 5 vừa qua, đội tuyển taekwondo Việt Nam đã thi đấu thành công tại vòng loại Olympic khu vực châu Á tổ chức ở Jordan. Võ sĩ Trương Kim Tuyền đã xuất sắc giành vé dự Thế vận hội ở hạng cân 49 kg nữ. Sau đó, đội tuyển taekwondo Việt Nam đã sang Kazakhstan tập huấn.

Theo quy định của Kazakhstan, cách vài ngày, đội t uyển taekwondo Việt Nam phải xét nghiệm Covid-19 và mới đây, 3 thành viên của đội đã không may mắn nhiễm Covid-19 mà không rõ nguồn lây. Hiện tại, một thành viên do có dấu hiệu khó thở nên đã được đưa vào bệnh viện điều trị. Còn hai VĐV vẫn đang được theo dõi tại một khách sạn do phía bạn bố trí. 3 thành viên này sẽ trở về Việt Nam khi nào có kết quả âm tính với Covid-19.