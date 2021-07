Khai mạc Olympic Tokyo 2020: Con người chiến thắng đại dịch!

Chỉ có khoảng 1.000 người bên trong sân Olympic dự khán lễ khai mạc, hầu hết là các đại biểu và quan chức cấp cao. Đáng chú ý trong những VIP dự lễ khai mạc có Nhật hoàng Naruhito, người cũng dự lễ khai mạc Olympic 1964 tại Tokyo khi ông mới 4 tuổi; Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron và phu nhân Tổng thống Mỹ Jill Biden cũng có mặt trên khán đài VIP để dự lễ.

Sau lễ tưởng niệm những người đã qua đời trong đại dịch Covid-19 và các nghi thức của nước chủ nhà Nhật Bản (quốc ca, kéo quốc kỳ…), sân Olympic được thắp sáng bằng một màn pháo hoa rực sáng với nhiều màu sắc, những chiếc vòng tròn gỗ lớn biểu tượng của Olympic được kéo ra sân. Ngoài những nghi thức chính của Olympic (thắp đuốc, tuyên bố khai màn sự kiện...), lễ khai mạc còn là một bữa tiệc công âm thanh và ánh sáng hiện đại, xen kẽ những tiết mục biểu diễn của ca sĩ, vũ công nổi tiếng ánh lên bản sắc của con người và đất nước Nhật Bản.

Các đoàn thể thao quốc gia lần lượt tiến vào sân ngang qua khán đài vẫy tay chào đại biểu. Trước đó, ban tổ chức cũng đã yêu cầu giảm thiểu đáng kể các thành viên các đoàn thể thao dự lễ khai mạc để tránh lây nhiễm Covid-19. Đây cũng là một trong những yếu tố khác thường của Olympic năm nay do ảnh hưởng của đại dịch.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), Thomas Bach, đã cảm ơn Tokyo vì những nỗ lực trong việc đăng cai tổ chức Olympic 2020 và đã cảm ơn tất cả những người tham gia, trong đó có các VĐV vốn đã trở thành một phần của sự kiện lịch sử về hòa bình, đoàn kết và thống nhất của tất cả nhân loại.

“Chào mừng đến với Olympic Tokyo 2020! Cuối cùng, thời khắc đã đến. Các VĐV của Ủy ban Olympic Quốc gia từ khắp nơi trên thế giới và đội Olympic Người tị nạn IOC đã cùng nhau tham dự Thế vận hội Olympic thực sự chưa từng có. Thế vận hội này sẽ khác với tất cả các lần tổ chức trước đó, do đại dịch Covid-19 toàn cầu. Đây là lý do tại sao ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của mọi người tại sự kiện, trong đó có người dân Nhật Bản", Chủ tịch IOC nói.