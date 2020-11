‘Ông già gân’ Đoàn Ngọc Hải chạy đêm cùng các nam thanh nữ tú tuyển quốc gia

Tiếp nối thành công của chuỗi VnExpress Marathon, giải chạy đêm quy mô lớn đầu tiên tại Hà Nội - VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2020 với thông điệp “Run to the light”, đã chính thức nhận đăng ký từ tháng 12 năm ngoái, với mục tiêu lan tỏa tinh thần chạy bộ tại Việt Nam, tạo cơ hội để các VĐV thử thách bản thân cũng như đưa tới những trải nghiệm độc đáo về đêm ở thủ đô Hà Nội.

Ban tổ chức (BTC) huy động hơn 1.000 tình nguyện viên đến từ Đại học FPT, hàng trăm thành viên từ đội ngũ Crew, Pacer cũng như nhận được sự hỗ trợ an ninh, trật tự từ các Sở ban ngành của thành phố Hà Nội.

Giải chạy diễn ra an toàn vì sự chuyên nghiệp, chu đáo của BTC!

Hơn 400 nhân sự phân luồng, chỉ đường đảm bảo an ninh trên đường chạy. Cùng với 10 điểm tiếp nước, 8 trạm y tế có xe cứu thương, bác sĩ, y tá trực được đưa vào công tác hỗ trợ vận động viên.

Ông Ngô Mạnh Cường, Tổng giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT Online, Phó trưởng BTC giải, cho biết: “Khác biệt lớn nhất là việc tổ chức cho VĐV chạy vào ban đêm nên BTC phải tính toán rất kỹ những yếu tố ảnh hưởng đến sự an toàn của VĐV như an ninh đường chạy ánh sáng an toàn giao thông trên đường di chuyển của VĐV. Trong quá trình tổ chức sẽ có những vấn đề liên quan đến nhiều người chưa từng chạy đêm bao giờ nên mình phải hướng dẫn cho VĐV để họ có thể chuẩn bị đảm bảo sức khỏe tốt nhất trước khi chạy. BTC cũng đảm bảo các quy định của chính phủ về giãn cách, đảm bảo các vấn đề liên quan đến phòng dịch…".