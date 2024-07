The Tortured Poets Department của Taylor Swift chấm dứt chuỗi 12 tuần thống trị Billboard 200

Rapper Eminem BILLBOARD

Album The Tortured Poets Department được phát hành vào tháng 4.2024, đã bán được 82.000 bản trong tuần thứ 13, theo tạp chí Billboard.



Taylor Swift bị Eminem thay thế ở vị trí số 1 với album mới nhất của anh là The Death of Slim Shady (Coup de Grâce), bán được 281.000 bản, trở thành album thứ 11 của rapper này đạt vị trí đầu bảng xếp hạng Billboard 200. Vị trí số 2 thuộc về nhóm nhạc K-pop Enhypen với album mới Romance: Untold, bán được 124.000 bản. Album The Great American Bar Scene của Zach Bryan giữ vị trí số 3, bán được 88.000 bản trong tuần thứ hai phát hành.

Với 12 tuần liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng, The Tortured Poets Department giữ kỷ lục album có nhiều tuần đứng ở vị trí số 1 hơn bất kỳ album nào trước đây của nữ danh ca. Album Fearless và 1989 đều đạt 11 tuần nhưng không liên tiếp, theo Billboard.