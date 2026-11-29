Mặt trận Houthi - Ả Rập Xê Út

Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu ngày 28.11 tuyên bố bắn rơi một tên lửa hành trình nhằm vào thủ đô Riyadh, sau khi Hãng thông tấn Saba của Houthi đưa tin về cuộc tấn công của Ả Rập Xê Út vào thủ đô Sanaa của Yemen, nơi mà lực lượng này đang kiểm soát. Trong bối cảnh xung đột tiếp diễn giữa lực lượng Houthi và Ả Rập Xê Út, các quan chức Pakistan, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ - 3 thành viên liên minh Mecca - đã nhóm họp tại Islamabad (Pakistan) ngày 27.11 và lên án các cuộc tấn công của Houthi, đồng thời cam kết củng cố mối quan hệ trong liên minh.

Một địa điểm bị tấn công tại khu vực do Houthi kiểm soát ở Sanaa hôm 26.11 Ảnh: AP

"Ba bên đã tái khẳng định sự lên án mạnh mẽ đối với các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự tại Ả Rập Xê Út", AFP dẫn lời Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết khi kết thúc cuộc họp. Ông nói thêm rằng 3 quốc gia "tái khẳng định quyết tâm chung trong việc tiếp tục và tăng cường nỗ lực hỗ trợ Ả Rập Xê Út trong việc bảo vệ an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ".

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ankara đang cân nhắc gửi hỗ trợ quân sự đến Ả Rập Xê Út, nhưng khẳng định Hiệp ước Mecca mang tính phòng thủ. Pakistan cũng nhấn mạnh tính phòng thủ của liên minh và cho biết hiệp ước không nhằm vào bất cứ quốc gia nào, kể cả Iran.

Phân tích trên tờ The Jerusalem Post cho rằng Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đang cân bằng giữa nỗ lực ngoại giao vì hòa bình ở Trung Đông với việc ủng hộ Ả Rập Xê Út đối phó Houthi - lực lượng thân Iran. Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho hay ngoại trưởng nước này là ông Hakan Fidan cam kết "đoàn kết toàn diện" với Riyadh, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel, cũng như việc đảm bảo an toàn hàng hải ở eo biển Bab al-Mandeb, theo AP.

Mỹ, Iran căng thẳng trên biển

Liên quan cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran, Reuters ngày 28.11 dẫn thông cáo của Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho hay lực lượng nước này đã vô hiệu hóa một tàu thương mại tìm cách vi phạm lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran. Theo đó, các máy bay chiến đấu của Mỹ đã phóng đạn dược chính xác bắn trúng đuôi tàu M/V Pacific Archer mang cờ Palau ở vịnh Oman hôm 26.11, sau khi tàu rời cảng Bandar Abbas của Iran. Cùng ngày, cố vấn Mohammad Mokhber của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei tuyên bố sẽ không mở eo biển Hormuz trở lại, đồng thời sẽ phá vỡ lệnh cấm vận của Mỹ.

Tại eo biển Hormuz, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 27.11 cho hay một tàu dầu đã phát nổ do va phải thủy lôi khi di chuyển qua eo biển này theo tuyến đường mà IRGC cho là trái phép. Ngoài ra, thông cáo cho biết một tàu khác đã phải quay lại. Theo phát ngôn viên quân đội Iran Mohammad Akraminia, quân đội đã triển khai các hệ thống mới và nâng cấp hệ thống hiện có để tăng cường giám sát và kiểm soát eo biển. Ông cảnh báo rằng các tàu thuyền đi qua mà không phối hợp với lực lượng Iran đã đối mặt với rủi ro lớn hơn và vướng phải thủy lôi trong những tuần gần đây.