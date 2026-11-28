Bế tắc Mỹ - Iran

Trong cuộc điện đàm với binh sĩ Mỹ nhân dịp Lễ Tạ ơn ngày 26.11, Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã điều thêm một tàu sân bay đến Trung Đông, đồng thời cảnh báo Iran đang phạm những sai lầm lớn. Chủ nhân Nhà Trắng còn đe dọa tấn công cơ sở hạt nhân ngầm tại núi Pickaxe (gần khu phức hợp làm giàu uranium Natanz, Iran) nếu Iran nối lại các cuộc tấn công. Dù tuyên bố "chiến thắng đã ở trong tầm tay", ông Trump nói Washington vẫn dành cơ hội để Tehran đạt thỏa thuận, theo Reuters.

Các tàu thuyền tại eo biển Hormuz ngày 23.11 Ảnh: Reuters

Song, khả năng duy trì chiến dịch quân sự trở thành bài toán chính trị đối với Nhà Trắng. Phe Dân chủ chuẩn bị kiểm soát lưỡng viện quốc hội từ tháng 1.2027, trong khi một số nghị sĩ Dân chủ đang thúc đẩy việc hạn chế kinh phí cho các hoạt động tấn công Iran, theo Đài Al Jazeera. Khảo sát Reuters/Ipsos cho thấy 71% người Mỹ muốn quốc hội khóa mới chấm dứt cuộc chiến. Chuyên gia Andreas Krieg, thuộc Đại học King's College London (Anh), nhận định sức ép từ quốc hội có thể khiến Mỹ cân nhắc giải pháp ngoại giao.

Trước sức ép từ Mỹ, Iran phát tín hiệu sẵn sàng đối phó với một cuộc chiến mới, theo trang Iran International. Chuẩn đô đốc Habibollah Sayyari, Phó tư lệnh quân đội Iran phụ trách điều phối, ngày 26.11 tuyên bố Mỹ sẽ phải đối mặt với các hệ thống phòng không mới của nước này. Nghị sĩ Iran Mojtaba Yousefi ngày 27.11 còn cảnh báo phạm vi trả đũa có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự và lợi ích kinh tế của Mỹ tại Trung Đông lẫn châu Âu. Trong khi đó, Ngoại trưởng Abbas Araghchi ngày 26.11 cho hay Tehran đang xem xét các đề xuất do Qatar và Pakistan làm trung gian, song nhấn mạnh những yêu cầu của Iran phải được đáp ứng trước khi eo biển Hormuz được mở lại.

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Trong khi vận tải qua Hormuz còn gặp trở ngại, các vụ tấn công nhằm vào hạ tầng dầu khí và cảng biển của Ả Rập Xê Út làm gia tăng rủi ro đối với cả tuyến xuất khẩu dầu thay thế qua biển Đỏ và vịnh Ba Tư. Ngày 26.11, vụ tấn công nhà máy lọc dầu Jazan khiến một công nhân thiệt mạng và buộc nhà máy tạm dừng một số hoạt động, theo Đài Al Jazeera. Một ngày trước đó, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura cùng 2 cảng Jeddah và Jazan của Ả Rập Xê Út.

Tại Kuwait, vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các địa điểm trọng yếu. Ngày 27.11, Kuwait cáo buộc Iran đứng sau vụ việc và tuyên bố bảo lưu quyền tự vệ. Tehran bác bỏ cáo buộc và đề nghị phối hợp điều tra. Giữa lúc căng thẳng gia tăng, giá dầu Brent giao dịch ở mức 96,19 USD/thùng vào đầu phiên 27.11, gần mức cao nhất tháng.

Giữa lúc bất ổn gia tăng, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 27.11 hoàn tất phê chuẩn Hiệp ước phòng thủ chung Mecca với Ả Rập Xê Út và Pakistan, theo Hãng thông tấn Anadolu. Hiệp ước quy định một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào bất kỳ thành viên nào được xem là tấn công cả 3 nước. Thỏa thuận trên nhằm tăng cường khả năng phòng thủ chung, song cũng đặt ra bài toán về giới hạn can thiệp quân sự của từng nước.

Theo Đài Al Jazeera, Pakistan loại trừ khả năng đưa quân sang Yemen tấn công Houthi, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ ưu tiên bảo vệ lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Chuyên gia Umer Karim thuộc Trung tâm nghiên cứu và học thuật Hồi giáo King Faisal (Ả Rập Xê Út) cho rằng Riyadh muốn Islamabad tham gia tích cực hơn vào việc đối phó Houthi. Tuy nhiên, nếu cam kết phòng thủ mở rộng thành các chiến dịch quân sự tại Yemen, xung đột giữa Ả Rập Xê Út và Houthi có nguy cơ kéo thêm các nước vào vòng xoáy leo thang. Trong bối cảnh đó, quan chức cấp cao ba bên nhóm họp tại Islamabad trong hai ngày 27 - 28.11 để bàn cách thực thi hiệp ước.