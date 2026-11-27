IRGC ngày 27.11 tuyên bố hệ thống phòng không Iran đã bắn cảnh cáo một máy bay tiêm kích F-16 của Mỹ khi máy bay này tiếp cận không phận Iran ở phía đông nam đảo Hengam, thuộc khu vực vịnh Ba Tư, buộc máy bay phải chuyển hướng rút lui.

Một máy bay F-16 Fighting Falcon của không quân Mỹ hoạt động trong khu vực không xác định ngày 23.8.2026 ẢNH: AFP

Theo Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB, IRGC cáo buộc chiếc F-16 đang hộ tống và yểm trợ trên không cho các tàu mà Tehran cho là vi phạm quy định hàng hải tại eo biển Hormuz.

"Mọi nỗ lực nhằm né tránh các quy định kiểm soát và quản lý giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz đều không thể chấp nhận", IRGC tuyên bố, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả quyết liệt nếu máy bay quân sự Mỹ tiếp tục có hành động tương tự. Phía Mỹ chưa bình luận về vụ việc.

Đây không phải lần đầu Iran thông báo đối đầu với máy bay Mỹ tại khu vực. Ngày 25.11, quân đội Iran tuyên bố bắn hạ 2 máy bay không người lái (UAV) của Mỹ trên eo biển Hormuz, gồm một chiếc MQ-9 và một chiếc LUCAS. Theo IRIB, 2 UAV bị tấn công lần lượt ở phía đông và phía tây eo biển. Phía Mỹ chưa xác nhận về các thông tin trên.

Ngày 21.11, Bộ Tư lệnh trung ương Mỹ (CENTCOM) bác bỏ thông tin từ Tehran rằng lực lượng phòng không Iran đã bắn trúng một chiếc F-16 vào tối 20.11, khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp. CENTCOM khẳng định không có tiêm kích Mỹ nào bị tấn công trong vụ việc đó.

Trong một diễn biến liên quan ngày 27.11, hải quân IRGC thông báo một tàu chở dầu đã vướng thủy lôi và phát nổ tại eo biển Hormuz, khiến một tàu chở dầu khác phải quay đầu. Iran cáo buộc 2 tàu này tìm cách đi qua vùng biển phía bắc đảo Ghanam của Oman theo tuyến đường mà Iran coi là trái phép, theo Al Jazeera.

Giữa những diễn biến trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26.11 tuyên bố Mỹ có thể chấm dứt cuộc chiến với Iran "bất cứ khi nào", đồng thời khẳng định Washington vẫn trao cho Tehran cơ hội đạt thỏa thuận.

"Chúng tôi đang cho họ mọi cơ hội để đạt được thỏa thuận và cứu sống nhiều người, nhưng tôi không chắc họ có tận dụng hay không", ông Trump phát biểu.

Về phía Iran, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ali Abdollahi ngày 27.11 tuyên bố hải quân nước này sẵn sàng đáp trả mọi mối đe dọa, đồng thời nhấn mạnh vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz là những địa bàn trọng yếu trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel. Nghị sĩ Iran Mojtaba Yousefi cũng cảnh báo rằng các căn cứ quân sự và lợi ích kinh tế của Mỹ tại Trung Đông lẫn châu Âu có thể trở thành mục tiêu nếu chiến sự tái diễn, theo Iran International.

Căng thẳng khu vực leo thang kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch quân sự chống Iran ngày 28.2, kéo theo các cuộc tấn công đáp trả của Tehran nhằm vào Tel Aviv và những cơ sở quân sự Mỹ tại Trung Đông.