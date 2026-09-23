Thêm một tiêm kích F-16 rơi, phi công kịp thoát hiểm

Theo AFP dẫn thông báo của quân đội Mỹ, chiếc máy bay F-16 Fighting Falcon gặp nạn vào chiều 22.9. Phi công đã kịp phóng ghế thoát hiểm và đang được chăm sóc y tế. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện được điều tra.

Các sĩ quan không quân Mỹ làm việc bên cạnh máy bay chiến đấu F-16 tại căn cứ không quân Las Palmas ở Lima, Peru ngày 23.4.2026 ẢNH: AFP

Cơ quan kiểm soát không lưu Đức cho biết trước đó có 4 chiếc F-16 tham gia một cuộc huấn luyện. Hai chiếc vẫn ở khu vực diễn tập, trong khi 2 chiếc còn lại quay về căn cứ Spangdahlem.

"Một trong 2 máy bay này được cho là đã gặp nạn trong quá trình tiếp cận hạ cánh", Cơ quan kiểm soát không lưu Đức cho biết. Những chiếc F-16 còn lại sau đó chuyển hướng và hạ cánh tại căn cứ không quân Mỹ Ramstein.

Giới chức địa phương cho biết lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường ngay sau vụ việc.

NATO có lãnh đạo quân sự mới

Theo Hãng thông tấn DPA, Spangdahlem là nơi đồn trú của một phi đội khoảng 20 tiêm kích F-16. Căn cứ này là nơi đóng quân của Phi đội tiêm kích số 52 thuộc không quân Mỹ, đơn vị đảm nhiệm các nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động của Washington và NATO tại châu Âu cũng như nhiều khu vực khác.

Không quân Mỹ duy trì hiện diện tại Spangdahlem từ giữa những năm 1950. Cùng với căn cứ Ramstein ở tây nam Đức, Spangdahlem được xem là một trong những cơ sở quân sự quan trọng nhất của Mỹ tại châu Âu. Khoảng 5.000 quân nhân, nhân viên dân sự và người thân hiện sinh sống hoặc làm việc tại Spangdahlem, bên cạnh khoảng 700 - 800 lao động Đức.

Vụ việc xảy ra chưa đầy một tuần sau một vụ tai nạn F-16 khác tại bang Michigan, Mỹ. Phi công trong vụ đó, thuộc Phi đội tiêm kích số 149 của Vệ binh Quốc gia Texas, cũng kịp nhảy dù thoát hiểm khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thường lệ và được xác nhận trong tình trạng ổn định.